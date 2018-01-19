台鐵請假1天擬扣假1.5天 勞動部這樣回應

2018-01-19 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



台鐵近日規畫訂定新的扣假標準，其中三班制輪班的站務員若「日班」、「夜班」請假1天，將分別扣1.5天，對此，勞動部說明，勞工請假僅有正常工時，非正常工時不出勤不需請假。圖／本報資料照 分享 facebook

因應新班表調整，台鐵近日規畫訂定新的扣假標準，其中三班制輪班的站務員若「日班」、「夜班」請假1天，將分別扣1.5天，若是請假「日、夜、休」一輪，合計扣2.5天，台鐵產業工會質疑多扣假，對此，勞動部說明，勞工請假僅有正常工時，非正常工時不出勤不需請假。

台鐵為三班制輪班（舉例日班從早上8點至晚上8點、夜班晚上8點至隔天8點、休息日早上8點至隔天82點），台鐵近日規劃新班表調，台鐵1月則與台鐵企業工會協商，初步協規劃，若台鐵勞工「日班」、「夜班」請假1天，將分別扣1.5天，若是請假「日、夜、休」一輪，合計扣2.5天，引發台鐵產業工會不滿，請假1天卻得到扣1.5天。

根據媒體報導，台鐵解說，每班工時包含1天8小時工時外，還有其他天數的休班挪移過來的1.8小時分配工時，以及1.2小時加班延長工時，總共一個班有11小時，若要請假，上班時間不只1天的8小時，還有1.8小時的分配工時，且休假最少要請半天。

對此，勞動部表示，已收到台鐵產業工會的陳情函，將會依照權責轉給台北市勞動局處理。另外，勞工的請假需要按照請假規則辦理，僅有正常工時需要請假，其他非正常工時，如勞工不能加班等，不需要請假。