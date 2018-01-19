扣假標準引質疑 台鐵：分配工時未違法

2018-01-19 20:49 中央社 台北19日電



台鐵因應新班表調整，訂出新的扣假標準，卻遭質疑「吃假」。台鐵運務處長張錦松今天回應，這涉及分配工時，新規定等勞資團體協約追認後才會實施，最快農曆年後才會上路。聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook

台鐵因應新班表調整，訂出新的扣假標準，卻遭質疑「吃假」。台鐵運務處長張錦松今天回應，這涉及分配工時，新規定等勞資團體協約追認後才會實施，最快農曆年後才會上路。

台鐵因應新班表調整，最近訂出新的扣假標準，其中3班制輪班的站務員若「日班」、「夜班」請假1天，將分別扣1.5天，若是請假「日、夜、休」一輪，合計扣2.5天，遭台鐵產業工會質疑「吃假」，工會日前發函給勞動部、台北市勞動局，要求解釋台鐵局是否違法。

台鐵運務處長張錦松表示，台鐵3班制輪班人員班表採分配工時（變形工時），不是單純一天只上8小時，一個班還包括1.8小時的分配工時和1.2小時延長工時，等於一個班是11小時，因此才會有請休1天得扣1.5天假的方案。

他表示，新規定在協商會議中已經和企業工會達成初步共識，得等勞資團體協約追認後才會實施，預估至少等到農曆年後才會上路。

不過，台灣鐵路產業工會秘書蕭農瑀接受電訪表示，產業工會不能接受台鐵跟企業工會達成的3班制輪班的站務員請假方式，12日已經發函向勞動部陳情。

勞動部主秘陳明仁受訪指出，已經收到台鐵產業工會的陳情函，將會依照權責轉給台北市勞動局處理。

陳明仁說，勞工的請假需要按照請假規則辦理，也就是說只有正常工時需要請假，其他非正常工時，像是不能加班等，都不需要請假。

陳明仁表示，至於特休假請假是要以時數、半天或一天計算，則由勞資雙方約定即可。