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新聞眼／夢想基本工資3萬元 先營造良好投資環境

2018-01-17 00:28聯合報 記者沈婉玉

蔡總統拋出「最低薪資夢想三萬元」，引發企業與勞團關注。 圖／聯合報系資料照片
蔡總統拋出「最低薪資夢想三萬元」，引發企業與勞團關注。 圖／聯合報系資料照片
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時間拉回一年多前，蔡英文總統當時感性地說，「勞工永遠是民進黨心裡最柔軟的那一塊」，也修出了一例一休的勞基法。不過，因為資方痛批法規限制太嚴、抱怨成本太多，最後一例一休還沒真正上路，就被迫二度修法鬆綁。

一例一休修法，表面上是讓「勞資雙方」對於工作時間更有彈性，事實上是給資方的彈性。眼看勞基法修法勞工反彈聲浪大，蔡總統隨即拋出「最低薪資夢想三萬元」，希望化解青貧族和勞方的壓力。然而，基本工資對資方來說更是直接的成本提升，資方反抗的力道恐怕比一例一休還大。

三萬元的夢想是不是劃大餅？根據財政部「由財稅大數據探討台灣近年薪資樣貌」報告，我國上市櫃公司的薪資中位數皆高於三萬元，相信台積電、大立光等上市櫃公司不會認為最低工資三萬元是問題。不過，同一分調查也指出，近年本國上班族月薪眾數，也就是出現次數最多的數值，剛好都反映當時政府所訂定的基本工資。可見解決低薪問題，調整基本工資確實是最快、最直接的做法。

不過，如果蔡政府思維邏輯仍是以勞工低工資、長工時拯救已在生命末期的企業，恐面臨一直在畫大餅與選邊站中的困境。解決方法仍要從基本工作起，調整既有產業結構，營造好的政經條件吸引投資，創造勞資雙贏，低薪問題的改善才會水到渠成。

一例一休薪資基本工資

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