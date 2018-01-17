施俊吉： 不用極端手段 基本工資3萬拚4至6年達成

2018-01-17 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



行政院副院長施俊吉昨天透露，總統蔡英文與行政院長賴清德有共識，對於低薪問題，要在農曆年前提解決方案。 中央社 分享 facebook

蔡英文總統日前曾說，法定基本工資三萬元是她的夢想。行政院副院長施俊吉昨天表示，法定基本工資超過三萬並非無法達成，如果經濟持續成長，且基本工資調幅高於經濟成長率，每年調整比例達百分之六以上，台灣基本薪資三萬元可在四至六年內達成。

施俊吉說，今年元旦開始，法定基本工資調高，調幅為百分之四點五，比去年經濟成長率百分之二點二還高，未來若基本工資每年調百分之六，二○二四年初基本工資就可達到三萬元；若每年調高百分之七，二○二三年可達三萬元；若調為百分之八，在二○二二年年初，只差七十元就可達到三萬元。

不過，施俊吉也指出，南韓近來一下子就把基本工資調高百分之十六，以至於中小企業面臨倒閉，大企業紛紛裁員，以此為戒，不能用極端的手段做這種事。

有關解決青年等低薪問題，施俊吉說，「低薪的問題怎麼解決，真的很困難」，蔡總統與行政院長賴清德都有意在春節前後提出解決方法，這可能沒有最終的方案，但政院找到一些方法。

施俊吉表示，當他正頭痛思考不知怎麼做的時候，賴院長向他說，以醫生而言，遇到多重器官衰竭時，治療的方法可能有兩個，一是雞尾酒療法，意思是動用很多政策，另一個則是針對特定病症，就用標靶治療。雞尾酒療法是指許多勸說的部分，有些是在基本工資部分，有些是在就業部分，有些是先提高公務員薪資，盼帶動民間加薪，但是否有效，在效果上，很多是很模糊的。施俊吉說，行政院會針對低薪特別嚴重的行業或對象族群提出政策、對症下藥，如餐飲業、零售業，及以時薪為主的產業，或者是失業人口偏高的青年及初次就業的族群。