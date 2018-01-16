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「打三峽大壩沒人性」 但老美也曾建議我們炸下去

八年級生告白：台灣企業都不要我 是被逼去大陸的…

北市勞檢 首波鎖定283家上市櫃公司

2018-01-16 00:26經濟日報 記者楊文琪江睿智／台北報導

台北市勞動局長賴香伶（左） 記者余承翰／攝影
台北市勞動局長賴香伶（左） 記者余承翰／攝影
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台北市勞動局長賴香伶昨（15）日表示，勞基法修法完成後，為落實企業內勞工參與制度，將啟動強化勞資會議輔導計畫，首先將鎖定勞工200人以上事業單位輔導設立並召開勞資會議，第一波鎖定台北市上市上櫃公司未設置勞資會議的283家限期查處。

至於是哪些公司或企業，北市府表示，基於勞檢效果與現行規定，不能對外透露。惟據了解，勞動局曾突襲檢查部分金融業者，此外，設在內湖與南港的軟體公司 ，被盯上的可能性最高。

北市勞動局昨天舉辦「勞動局30周年回顧與展望」記者會，賴香伶強調召開記者會的目的，是要反應第一線人員對於修法疑慮，並提出善的建議、好的方案，勞動局將向勞動部建議部分修正施行細則修法或函釋，希望於3月1日正式實施前補足法規缺漏。

賴香伶表示，例如加班補休「屆期」核算工資如何實現、每三個月累計加班時數的認定、勞資會議同意後限期備查等問題，希望中央儘早於新法3月1日實施前，補足法規缺漏，讓勞雇雙方的法律遵守與地方政府的執法都有明確規範。

對此，勞動部表示，目前擬訂施行細則配套條文，對於各界意見會審慎研酌，並感謝賴香伶的建議。

為因應修法帶來的衝擊，勞動局已擬定數項重點執行方向，除限期查處前述的283家企業外，還包括：一，勞工健康狀況列為勞基法第84條之1工作者保護核定要件，並提出防過勞策略，審查企業提出的勞基法第84之1條責任制勞工的約定書，防止勞工過勞危害。

二，針對違法事業單位實施專案勞動檢查，除了針對醫療、運輸等重點行業檢查的輪班間隔、連續工作天數及加班工時部分，並將鎖定保全、客運、貨運等高工時行業進行勞檢。

此外，勞動局已於官網設置「勞資會議專區」，勞工可以上網進入專區下載、查詢已設立勞資會議的事業單位。

勞動局也會辦理勞教課程，增進勞資雙方對新修法規及勞資會議的認識。

賴香伶勞基法加班

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