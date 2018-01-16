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勞基新法補缺漏 北市勞動局長賴香伶向中央提4建議

2018-01-16 00:23聯合報 記者張世杰沈婉玉／台北報導

台北市勞動局昨天舉行「勞動局創立30年」記者會，因應立法院通過「勞基法」修正案，...
台北市勞動局昨天舉行「勞動局創立30年」記者會，因應立法院通過「勞基法」修正案，勞動局長賴香伶向中央提出4項建議。 圖／聯合報系資料照片
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立法院三讀修正勞基法，北市勞動局長賴香伶昨向中央提出4項建議，包括加班換補休應設屆期期限、每3個月累計加班時數如何界定、勞資會議報備應明訂期限、由中央認定適用放寬彈性7休1的特殊行業別。她說，希望新法3月1日實施前，中央儘早補足法規缺漏。

賴香伶表示，加班換補休機制的「屆期」，由勞資協商決定，但實際期限應納入施行細則，增加法律明確性；另外，每月加班不得超過54小時、3個月總加班時數不得超過138小時，周期應界定清楚，因為「每3個月」可能發生連續4個月加班54小時情況。

她也說，勞資會議協商的結論應向地方主管機關報備，中央應訂出報備期限，讓勞檢作業更即時；適用放寬彈性7休1的特殊行業別，牽涉營業額跟人數，也應由中央來認定。

賴香伶表示，「開記者會跟槓上中央是毫無關係」，這是善的建議、好的方案，希望中央省思。

根據勞動局資料，全市仍有4975家事業單位未設置勞資會議，將針對上市櫃公司、200人以上公司列優先輔導對象，並於官網設置「勞資會議專區」。從3月起，勞動局將勞檢包括國營、交通及醫療業，並針對近1年遭裁罰違反每天12小時上限及每月加班時數上限的公司，以及長工時過勞風險行業如保全、汽車貨運及市區公車業等，避免過勞情形。

安永圓方國際法律事務所資深律師周志潔說，勞基法加大彈性空間後，關鍵點在於勞動主管機關的執法態度及認定；企業主不要再對開勞資會議遲疑，勞工集體行動時代已到來，「至少勞資會議比工會溫和很多」。

他說，企業人資單位要特別注意「加班補休制度的逆襲」，這項修法意外通過的條款，讓加班「一比一換補休」明文化，但也規定沒休完要給加班費，勞工可選擇領加班費或補休。問題是，勞工沒休完要換回加班費時，是換回前2小時或第3小時後的加班費？如何認定將考驗企業人資制度的健全度。

加班費補休賴香伶七休一勞基法

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