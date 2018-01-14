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勞基法爭議 學者批林靜儀：頤指氣使教訓起弱者

2018-01-14 11:08聯合報 記者陳熙文╱即時報導

林靜儀。聯合報系資料照／記者程宜華攝影
林靜儀。聯合報系資料照／記者程宜華攝影
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針對勞基法修法，民進黨立委林靜儀形容「勞基法是勞工的刀」，而勞工要認識並懂得使用這個工具，如果面對老闆時「連這把刀長什麼樣子都不敢摸，拔出來看一下都不敢」，「我就算給你槍也沒有用了。」世新大學社發所副教授陳政亮今在臉書上表示，「從保障弱勢者的角度來思考，去指責弱者是荒謬的。」他以女性受僱者為例，很多女性考量到同事和公司業務都不願請生理假，質疑難道要以同樣的邏輯來指責她們嗎？陳政亮認為，這樣的邏輯與社會上責難女性受害者的父權邏輯無異。

●陳政亮的臉書全文：

「女性受僱者在職場上，除了求生存之外，證明自己的能力也是很重要的工作動機。一方面大環境仍然缺乏真正的性別平等，另一方面，個別公司的老闆與主管潛在的就不認同女性的能力；這種狀況下，女性受僱者經常不願意（或不敢）請生理假。再者，女性受僱者也會思考，若請了生理假，工作業務做不完，肯定又造成其他同事的負擔了。

我國勞動法律的確有生理假的規定，雇主若違法可以開罰。但是在實際的工作現場上，恐怕很多女性員工還是不敢請生理假吧！

就這類的個案，我希望林靜儀 醫師.立法委員要保持思想與立場上的連貫性，好好去教訓一下女性員工說：「法律是刀啊！妳們這些女人自己不出來檢舉，給妳們槍也沒有用！」

換言之，從保障弱勢者的角度來思考，去指責弱者是荒謬的。社會上那些責難女性受害者的父權邏輯，與今日林委員的邏輯是完全相同的。我們只能盡力透過國家法律的力量，把可能的漏洞都封住，而不是頤指氣使的教訓起弱者來。這種嘴臉，我們在父權社會中看那些指責「性侵受害者自己穿太少」的沙文主義者身上，還看不夠多嗎？」

林靜儀勞基法
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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