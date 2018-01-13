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職場悲歌 遇缺不補行業最易過勞

2018-01-13 23:42聯合報 記者黃安琪劉嘉韻魏忻忻／台北報導

醫師指出，過勞勞工愈來愈多，但許多人一心認真工作，連自己過勞都不自知。 圖／聯合...
醫師指出，過勞勞工愈來愈多，但許多人一心認真工作，連自己過勞都不自知。 圖／聯合報系資料照片
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哪一種行業的勞工最容易過勞？台北榮總臨床毒物與職業醫學病科主治醫師葛謹表示，過勞風險存在於各行各業，但「遇缺不補」，最容易過勞。另外，許多勞工工作過勞而不自知，出現心悸、頭暈等症狀，輾轉才至職業病科求診。

一名四十多歲男性上班族，心臟不適頻繁進出急診已半年，後期甚至請假在家，無法工作。心臟內科醫師為他安排各項檢查，卻找不到任何問題，後來建議轉診職業病科。收治這位患者的國衛院國家環境醫學研究所所長郭育良發現，患者熱愛工作，但工作壓力加上自我要求很高，讓他快要做不下去了。

郭育良後來幫助患者調適工作壓力，教導減壓技巧，讓他重回職場，且各項壓力指標下降，不再心悸度日。郭育良說， 工作造成患者極大身心壓力，但他完全沒有自覺，事實上，這樣的病人臨床不算少見，台灣人工作態度認真，經常連自己過勞都不知。

勞動部曾統計，過勞前五大行業，依序是製造業、運輸及倉儲業、支援服務業如保全、批發及零售業、營造業。葛謹說，未納入勞基法的醫師是過勞高危險群，護理人員雖受勞基法保障，但有人身兼工作與在職專班課業，等於打兩份工，非常血汗。

林口長庚職業醫學科主任羅錦泉指出，近年民眾關心過勞問題，主動發覺身體有異狀至職業醫學科看診的病人比過去多。提醒民眾，過勞徵兆包含因為工時長犧牲睡眠時間，白天容易疲勞、注意力不集中，也可能引起三高問題或血壓升高、頭痛等症狀。

過勞患者醫師
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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