勞部憂輪班過勞 將找量販業喝咖啡

2018-01-13 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ／台北報導



勞基法日前三讀通過，勞團繞行立法院撒冥紙抗議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

勞基法剛三讀修正，包括加班費換補休、輪班間隔縮減、每月加班上限增加等，外界批衝擊輪班勞工。勞動部職業安全署首開第一槍，本周將找大型量販業者「喝咖啡」，提醒業者若連續卅天排破三百小時的班表，恐有過勞疑慮。

另外，有網友爆料，雇主在修法後，要求勞工簽署往後加班費都換補休的同意書，職安署昨天強調，勞基法明訂工作後，才有給加班費或補休選擇權，雇主與勞工事前簽訂將屬「無效」。

職安署長鄒子廉說，春節將至，大型量販業者過去常通霄營業，為提醒業者排班守法才舉辦座談會，恰逢勞基法修法，順便與業者、專家學者討論過勞、勞資會議等。

勞部與大型量販業者「喝咖啡」，將聚焦三項議題，包括「排班避免過勞」，因新法每月加班上限達五十四小時，每三個月不得超過一三八小時，恐出現卅天破三百小時合法班表。

勞動部提醒業者，依職安法，雇主有預防過勞義務，此班表有過勞疑慮，量販店應訂出預防計畫，不可任意這類排班。另排班間隔過短讓勞工無法獲得合理休息，量販業者也需合理排班。

另外，「排班避零碎化」，打工族都有空班問題，例如八時上班到十時、十二點到下午兩點等，對勞工不利，易有勞資爭議。

最後是「勞資會議」，新法規範各種彈性都需開勞資會議，實務上出現工會、勞資會議先後問題，若工會成立較晚，恐無法推翻之前勞資會議的決議，勞動部要求相關同意權由企業工會同意，不能由分公司的勞資會議取代。