節前通宵營業防觸法 勞部邀量販業座談

2018-01-13 16:38 中央社 台北13日電



勞動部職安署長鄒子廉表示，因應春節期間量販業者將會有24小時營業的狀況，下週將邀業者「喝咖啡」，提醒在排班上一定要守法，同時也藉此聽聽業者對這次勞基法修法的看法。圖與新聞無關。圖／聯合報資料照 分享 facebook 勞動部職安署長鄒子廉表示，因應春節期間量販業者將會有24小時營業的狀況，下週將邀業者「喝咖啡」，提醒在排班上一定要守法，同時也藉此聽聽業者對這次勞基法修法的看法。

勞動基準法修法通過後，勞動部將在下週邀集多家量販業者舉行座談會。勞動部職業安全衛生署長鄒子廉接受電訪表示，座談會是例行的春安配套措施，主要是考量年關將近，會有許多學生、打工族到量販超市工作，加上有許多量販業者在過年前將會24小時營業，希望透過座談會提醒業者在排班上要遵守法令。

鄒子廉說，座談會中將討論工時排班的問題，希望業者儘量避免排斷班（例如員工早上上兩個小時，晚上又上兩個小時），否則員工中間的空擋要回家也不是，不回家也不是。

鄒子廉也指出，也希望藉此座談會聽聽業者對勞基法修法的想法，讓業者更理解這次修法內容，更遵守勞動法令的規定及關心勞工工作時間過長的風險。

除此之外，鄒子廉表示，若是勞動部勞動關係司有派員參加座談會，也不排除將會跟業者討論萬年勞資會議問題，清楚告知相關規定。

至於未來還會找哪些業者開座談會，鄒子廉僅表示還會再想想，他也強調召開座談會跟修法無關，只是時間點剛好，可以將修法內容加入討論。