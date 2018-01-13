徐國勇斥班表離譜 公視主持人：院長來上節目澄清

2018-01-13 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



公視節目「有話好說」主持人陳信聰。圖擷自 陳信聰臉書 分享 facebook 公視談話性節目《有話好說》主持人陳信聰日前在節目中列出一張班表，指「邪惡班表」可能因此誕生，勞工不僅休息不足，工作時間還變得越來越極端，昨天遭行政院發言人徐國勇在臉書點名「離譜的丶錯誤的舉例！況且這應也不是輪班制！」陳信聰則在臉書回擊「嚇到連吃半小時手手」，他還點名歡迎院長或勞動部長上節目來說明澄清，一定會給一小時完整專訪。

陳信聰貼文表示，一早起來，發現好幾位同事傳來共同的訊息，說行政院很生氣，反駁有話好說的圖表是違法班表，不該拿來混淆視聽。因為很少受到黨政高層的關愛眼神，小弟一下子慌張害怕的連吃了半個小時的手手。

不過兩點意見還請高層酌參： 1 政院別忘了，勞基法已經修正通過了，三月一日開始，在經過「把關機制」後，企業就可以擁有連上12天班、排班間隔8小時、單月加班54小時的彈性人力運用。這不就是賴院長雖千萬人吾往矣的修法目標嗎？怎麼還會說7天一定要休1天否則違法呢？ 2 十年來（應該是9年10個月）有話好說的立場明顯支持勞工，但也從不惡意傳播錯誤資訊謾罵批評政府，如果勞動部覺得我們錯的離譜，擺明睜眼說瞎話，我們先前也一再邀請而且以後也永遠歡迎，院長或勞動部長上節目好好向各界說明澄清。我們一定以一小時完整專訪形式，讓政府能直接面對外界的批評或疑慮。 驚魂甫定，該是好好來練野蜂飛舞的時間了。 #這可不是公開叫陣喔

網友則留言「支持賴清德/徐國勇/林美珠上有話好說澄清！」、桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋也留言「快去上節目，不要用臉書隔空喊話，有本事修這個法，就負責任來對話！」