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計程車運匠給謝金河的衝擊 孫大千有三點不同意見

2018-01-12 23:56聯合報 記者程平╱即時報導

勞基法修正通過，財信傳媒董事長謝金河在臉書貼文表示，有計程車司機告訴他，自己一天開16小時，都沒有喊過勞死，並說開大客車一個月薪水六，七萬元，但這代年輕人多數人吃不了苦，寧可上街頭抗爭，天天抱怨低薪。

前國民黨立委孫大千在臉書貼文，指謝金河點出世代的代溝，但卻沒有體認世代間對人生價值和工作意義的落差。

孫大千貼文如下：

謝金河社長所遇到的那位計程車司機的看法，其實代表了上一個世代與年輕世代之間的代溝。他認為，「台灣這一代年輕人怕吃苦，這才是台灣最大的危機。」相信有這樣的觀點的人不在少數，不過，我有幾點不同的意見：

第一，時代一直不斷在進步。小時候，父親常常在耳邊訴說著他們那一代的辛苦，當時我在心中總是嘀咕著，時代不同了啊！當我為人父後，換成我三不五時的提醒兒子，想當年我的努力和付出。直到有一天，11歲的兒子忍不住回了我一句：「爸爸，一代過得比一代好是正常的吧！」

第二，代代都有著一本難唸的經。每一個不同的世代，有著不同的成長背景，養成了不同的生命特質，也面對著不同的困境和挑戰。前幾天在媒體上的一篇報導，道盡了七、八年級的心聲。

七年級遇到教改，從學校就開始當白老鼠，一堆當初熱門科系讀完出來後整個翻轉，找不到合適的工作。一出社會就遇到金融海嘯，更是絕望，且公司裡又有佔著不退休、擺老的人，導致他們30多歲還沒辦法賺到什麼錢，青春耗在低薪上。

八年級沒見識過台灣經濟起飛是什麼樣子，出社會領份吃不飽、餓不死的薪水，整天賣肝，上班、下班、睡覺，沒有女朋友，更看不到未來。

第三，不同的時代需求不同。在過去的年代，只要努力付出，一定會有收穫，勞動力量更是最主要的生產元素。然而，在可預見的未來，機器人將取代絶大部分一成不變的勞力工作，創意與技術將成為人力資源中的關鍵因素，這正是年輕世代的優勢。

世代之間本來就存在著對人生價值和工作意義的落差，所以，更加需要對話和理解。

圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片
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計程車薪水
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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