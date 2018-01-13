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「退回勞基法」 時力、社民黨發起公投

2018-01-13 00:08聯合報 記者鄭媁、丘采薇／台北報導

社會民主黨聯合召集人范雲（中）宣布發起成立「複決公投退回勞基法連線」。 記者林伯...
社會民主黨聯合召集人范雲（中）宣布發起成立「複決公投退回勞基法連線」。 記者林伯東／攝影
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立法院日前三讀「勞動基準法」修正案，時代力量、社民黨等團體，昨天宣布發起成立「複決公投退回《勞基法》連線」，將在全台發動公投連署，退回史上最修惡「勞基法」。公投主文草案設定為「您是否同意廢止二○一八年○月○日總統公布的《勞基法》部份條文修正案」。

社民黨召集人范雲表示，草案會再與各團體討後定案，她強調「時候到了，我們不需要再忍耐，不需要再等待，我們要用行動，改變自己的人生」，呼籲公民一起行動，守護台灣勞權底線。至於國民黨是否會加入公投連署，國民黨立委蔣萬安說，黨團還要再討論。

新法增訂第卅二之一條文「加班換補休」條款引發議論，勞工大反彈。行政院發言人徐國勇稱，相關條文是由國民黨提出。蔣萬安秀出當天院會表決紀錄指出，自己與國民黨團的提案，皆被民進黨立委否決，最後並通過民進黨團自己提出的再修正動議，民進黨硬要把剝削勞工的條文抹成是國民黨提案，惡意造謠極其惡劣。

蔣萬安也說，會再與勞工代表開會討論繼續提案，修正被民進黨扭曲的「加班換補休」條款。

此外，時代力量昨天宣布推動的三項公投題目，除重審勞基法外，還包括是否同意由總統召開公民憲政會議草擬台灣新憲法、是否同意制訂最低工資法立法，且希望年底九合一選舉併勞基法複決。不過昨天只有黃國昌與徐永明兩位立委出席記者會，引發時力鬧內訌、「不同調」的聯想。

對此時代力量秘書長陳惠敏澄清，三位立委當時都有事，非刻意不參加，強調近日內部有關勞基法的討論爭議「沒那麼嚴重」。

時代力量公投國民黨
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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