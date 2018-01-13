勞團：政府還幻想勞資協商...

2018-01-13 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ／台北報導



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勞基法再修正後，鬆綁七休一、縮減輪班間隔等，都得經過勞資協商、經工會同意。但知名高爾夫球場美麗華前天傳出解聘十五名工會成員，勞團昨批評，從過去到現在屢傳工會幹部成員被資遣，政府還幻想勞資協商，「根本只有資方說的算」。

美麗華工會昨到勞動部陳情，工會理事黃修平說，公司這次大量解雇，擺明就是要打壓工會，工會共四十多人，就有十五個人被解雇，比率近四成，公司聲稱營運虧損，可是僅場務部員工被解雇。

美麗華工會理事長黃文正還揭露，公司不當解雇工會成員外，之前還技巧性避開勞基法義務，很多任職十多年員工，過去都是臨時工，都沒特休假，直到二○一五年才轉為正職員工才有相關權益。

對此，美麗華球場回應，去年虧損太大，整體考量下才做出資遣沉痛的決定，「絕無打壓工會」，資遣員工選擇都是依據平常考績，資遣預告期、資遣費也都按照勞基法；另過去因經營型態所需，才以臨時工方式聘用，之後都有陸續聘雇為正式員工。

桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜說，資方以資遣方式打壓工會，政府還幻想勞資協商，勞動部沒任何具體處理、解決爭議方式，只會罰三萬元，企業根本不會怕。

全國產業工會秘書長戴國榮也說，雇主都討厭工會，還會弱化、分化既有工會，以行政裁量權懲處工會成員，國營事業帶頭資遣工會成員，也引發骨牌效應，政府應該正視，以公權力介入，立委也應修法將打壓工會苛以刑責，否則罰鍰對資方根本不痛不癢。

勞動部昨譴責美麗華球場行為，已請新北市勞工局了解是否有大量解雇等違法事由。勞動部也強調過去相關案件都有進入不當勞動裁決委員會調查、審理，絕無置之不理。