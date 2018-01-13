美麗華高球場 無預警資遣18員工

2018-01-13 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北市報導



美麗華球場工會員工昨天到勞動部抗議資方違法解雇，被解雇的十八名員工中有十五人是工會成員，質疑業者打壓工會。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

新北市去年舉辦「裙襬搖搖ＬＰＧＡ台灣錦標賽」的美麗華高爾夫球場，前天（十一日）無預警資遣十八名員工，其中十五人是工會成員，還有三人是工會幹部。由於立法院十日才三讀通過勞基法再修正案，其中若干新制都需經勞資協商，此案也引發各方議論。

工會理事長黃文正表示，公司先前曾積欠員工加班費，經過勞資協商去年六月達成共識，從原本砍半改為以個人底薪換算時薪計算。此次公司以營運慘賠為由資遣十八名場務員工，但他們懷疑工會幾乎是由場務人員組成，才會被惡意資遣，「根本是衝著工會而來」。

美麗華高爾夫球場有一百六十多名員工，孫姓副總經理說，公司近三年虧損逾千萬元，去年餐廳部門資遣七人時，就預告可能資遣負責維護草皮為主的場務員工；經過一年努力仍然虧損，只好資遣，未來會努力營運，期望不要再資遣員工。

新北勞工局勞資關係科長賴彥亨說，工會成員已向勞動部申請不當勞動行為裁決，須經審核才能確定是否為惡意資遣。市府昨天下午到球場訪查業者，得知公司今年不發年終、不辦尾牙，但也保證半年內不會再資遣、徵才。市府會安排雙方調解，期間若有對勞工不利待遇，可裁罰廿萬到六十萬元。

美麗華高爾夫球場前天宣布，依據勞基法第十一條第二款的業務緊縮，資遣十八名員工。有員工說，球場去年舉辦國際賽事，是靠全體員工全力配合出勤，才能維持球場品質，現在裁員讓人心寒。

孫姓副總表示，董事長認為國際賽對台灣很重要，即使連年虧損還是舉辦，但評估發現公司人事費用過高，只能做出「傷心」決定。十八名員工已有六人同意，資遣費、預告工資等都會依法發給。