【重磅快評】發言人總是子彈上膛 這是政府的新常態?

2018-01-12 16:55 聯合報 主筆室



國民黨團不滿行政院發言人徐國勇的發言，要求他向蔣萬安(右)道歉。記者徐偉真／攝影 分享 facebook

勞基法修正案在「睡夢」中三讀通過，總統及行政院長雖向國人道歉，卻無法平息勞工怒火，行政院發言人徐國勇見狀，快速將「加碼」修法的加班費可依加班時數換成補休時數推給國民黨立委蔣萬安，論反應，徐國勇無人能比，但提油救火的危機處理卻令人無法恭維。

勞基法粗糙修法被批得體無完膚，七休一鬆綁、輪班間隔縮減、加班時數延長及加班費計算，都讓勞工疑慮不已，有待勞動部擬定施行細則進一步釐清；其中被認為是「加碼」修法的卅二條之一，明定勞工加班費可經勞資同意換補休，而且是加班時數依一比一換成補休時數，消息傳出，瞬間成了勞工怒火新爆點，勞工不但工時延長、輪班間隔縮短，連加班費也恐怕拿不到。

眼見這把火燒向執政黨，徐國勇竟說這個有爭議的條文是由國民黨立委蔣萬安提出；如果這條文真是蔣萬安所提，那也就算了，偏偏新增條文和蔣萬安版本明顯不同，蔣萬安版本雖有「加班換補休」，但重點是要求落實給付加班費，若經勞工同意得換補休，而且補休時數須依照加班費率加成計算等，光是「有加成」和「沒加成」，兩者就差很多。

徐國勇硬將加碼修法栽在蔣萬安頭上，引發軒然大波，之所以如此有兩種可能，一是不察，二是蓄意，如果是前者，那就應該立即道歉，取得諒解，但如果是後者，那就不可原諒，因為這可不是第一次了。

徐國勇曾任律師、取得法學博士學位，因口才便給反應佳而出任政院發言人，被拔擢為政務委員後，仍借重他的長才繼續兼任發言人，但他屢次發言惹議，例如前一陣子台灣西部空汙嚴重，民怨不已，他竟直陳汙染物主要從中國大陸飄過來，還拜託大陸要重視，沒想到氣象局官網的「風場預報顯示圖」及「境外汙染傳輸趨勢」就直接打臉他。

接著又是行政院長金華官邸整修，藍委爆料整建官邸花費1242萬元公帑，並質疑預算「錢從哪來？」徐國勇草稿打也不打，就說整建預算都要經要立法院，話才說完，馬上又被吐槽，其中727萬元動支建築研究所「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」，不僅科目不對，更重要的是這筆預算還未經立法院審查通過。

徐國勇忠心護主，其情可感，難怪會屢獲高層重用， 但他一再扭曲事實、轉移焦點、甚至張冠李戴，早已逾越政府發言人應有的分際，觀其言行，倒像是競選總部的發言人， 總是填滿火藥、子彈上膛地指向對手陣營，這難道也是我們政府的新常態？