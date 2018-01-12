全產總：加班換補休實務恐難行盼再修法

2018-01-12 15:49 中央社 台北12日電



全產總秘書長戴國榮表示，加班換補休的條文比率對勞工並不公平外，實務上恐會出現勞工被迫換補休、雇主不讓勞工補休等問題，希望勞動部透過施行細則或函釋補強，否則就應該再修法。

勞動基準法修法即將在3月1日正式上路，但外界仍有疑慮。全國產業總工會今天發出新聞稿表示，這次修法幾乎沒有正當性可言，勞工被政府透過法案修訂出賣給資方，已經無法相信「勞權」的存在，台灣勞工將淪為政府討好資方的「政治商品」。

戴國榮接受電訪表示，這是勞動人權的大退步，執行面上也容易發生問題。戴國榮說，像是加班換補休部分，現行勞工有休息日、延長工時及國定假日3種形態的加班，明定一比一的比率對勞工並不公平。

戴國榮說，實務上恐會發生勞工非自願換補休，勞工可能無法休完的狀況，雖然勞動部長林美珠指出會在施行細則明定當年度，但會不會有抵觸母法等問題？因此他主張勞動部應該採取適當的行政或立法手段補強，否則就應重新再修法。

戴國榮也指出，全產總近期將會發文給勞動部，希望就修法後的執行技術面，跟林美珠會談。

至於外界考慮用公投擋下這次的勞基法修法部分，戴國榮指出，若是公投可以擋下法律案，會跟各界勞團集思廣益，就公投做後續因應處理，雖然不排除透過公投，但目前並未分析其可行性。