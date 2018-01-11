勞動部調查：加班勞工 2成沒加班費、補休

2018-01-11 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ／台北報導



勞基法修正案將勞工加班費可換補休入法，勞工擔心加班費走入歷史。勞動部過去做過相關調查，官方數據顯示，近兩成受訪勞工加班後沒拿到加班費或補休。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

官方數字看到大問題！

勞基法修正案將勞工加班費可換補休入法，引發部分勞工擔心加班費走入歷史，雇主恐要求勞工只能擇日補休，行政院發言人徐國勇昨澄清說，該說法是誤解修法。但根據勞動部過去做過的相關調查，官方數據顯示，近二成受訪勞工在加班後，沒拿到加班費或補休。

勞動部每年都會進行「勞工生活及就業狀況調查」，一○三年調查發現，受訪勞工中，約四成五表達近一年曾加過班，但這些人當中約近兩成，坦言自己有加班，卻沒拿到加班費，也沒換到補休，若以當年工業、服務業受雇員工七二七萬人計算，相當於有六十五萬名勞工加班做白工。

調查只做到103年

該年調查在六、七月間進行，以郵寄問卷抽樣參加勞保的勞工，成功訪問到近四千人。據了解，過去每年官方「勞工生活及就業狀況調查」，都會針對加班情況項目訪問勞工，但疑因每年調查都發現不少勞工加班費或補休被「Ａ」走，屢遭外界批評，一○四年起因而以「無需此類數據」為由，不再詢問此一細項，官方最新數據因而停留在一○三年。

有人怕會影響考績升遷、獎金

以一○三年的數據來看，這些沒拿到加班費或補休的受訪勞工，絕大多數是因公司以責任制為由，不給加班費或換補休，其他原因還有擔心爭取加班費，會影響考績升遷、獎金或失去工作等，也有勞工稱是責任心強、喜歡自己的工作不願計較等。

再根據勞動部職安署官方勞檢結果也發現，事業單位違法最常見的就是未依規定給予加班費，以去年為例，約檢查二萬家場次，就有二成、四千多件違規，都是事業單位沒給加班費，或是加班費計算錯誤等。有勞工直言，過去加班費都可能沒拿到了，何況以後被換補休。

勞動部強調換休權在勞方

勞動部主任秘書陳明仁昨說，過去加班費換補休後假期憑空消失，大多是因勞工補休期限內沒休完，但究竟歸責勞工或雇主因素，難以舉證，因而長年被外界詬病，這次勞基法修法明定沒休完的補休，須改發回加班費，有利勞工，若雇主違法規定，可開罰二萬至一百萬元。勞動部說，不管過去或未來，只要勞工加班，雇主的義務就是發給加班費，不得以其他項目取代，也不可片面要求勞工只能換補休。

世新大學社發所副教授陳正亮質疑，為了後續執行細節，勞動部將在施行細則中規範補休得年終結清，恐逾越母法。但勞動部說，法律是原則性、重要性規定，本來就授權主管機關可技術性補充。