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加班強制換補休 勞工可申訴

2018-01-12 03:32經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

立院剛通過的《勞基法》修正案，將加班換補休入法，被外界質疑勞工將永遠領不到加班費。行政院發言人徐國勇昨（11）日表示，加班是否換成補休的「選擇權」和「發動權」都在勞工，雇主若片面要求勞工只能換補休，將面臨2萬至100萬元的裁罰。

徐國勇昨天在行政院會後記者會特別澄清各界誤解，他說，勞工加班後若沒有補休就一定要補加班費。

經濟日報提供
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據勞基法規定，延長工時加班、休息日加班，前二小時加班費為1.33倍，超過二小時加班費為1.66倍。徐國勇表示，不可能讓你補休不成，回過頭來領的加班費，卻沒有按當時的加班情況來計算。

勞動部次長施克和表示，加班換補休的作法，業界行之有年，本次32條之1的立法精神，是勞工加班後選擇「加班費」或「補休」給予規範，而不是讓雇主有經營上的便利，會確保勞工補休不成，還是可以領到加班費。

施克和說，如果勞工在休息日出勤，或是平常日延長工時加班，若要換補休是勞工提出，雇主不可以片面要求勞工不領加班費而選擇補休，否則違反勞基法最高可以裁罰100萬。

勞工若提出要補休，但雇主不同意，雇主只有一個選擇，就是要付加班費。

補休期限沒有補休完，補休要回到最初延長工時加班的費率，或是休息日出勤的費率，折算加班費給勞工。

至於補休沒有期限，最終恐怕「加班費」或「補休」兩頭空，施克和說，他認為補休期限原則上不宜超過一年，在徵詢各界意見跟國外案例後盡快訂定。

至於如何認定勞工是「自願」還是「被迫」加班換補休？施克和說，若有雇主片面規定「加班強制換補休」，只要勞工提出申訴，勞檢會立即處理。勞動部也會主動對有疑慮者，啟動一般檢查或專案檢查。

其他有關進一步公告適用「鬆綁七休一」、「輪班間隔8小時」等例外的行業別，也會在本次勞基法修法3月1日上路施行時，朝「無縫接軌」的方向進行。

加班費補休勞基法
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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