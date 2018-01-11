加班換補休惹議 蔣萬安批綠扭曲原案

2018-01-11 23:44 聯合報 記者鄭媁／台北報導



勞基法修正案三讀，國民黨立委蔣萬安批民進黨「你們是過勞死亡的劊子手，廣大勞工朋友是不會原諒你們的。」 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

勞基法新修法後，「加碼」將加班費可依加班時數換成補休，引發抨擊，行政院發言人徐國勇更指該條文是國民黨提出，經朝野同意後通過；國民黨立委蔣萬安反擊說，通過條文是民進黨團針對他的版本提出再修正動議，最後通過這樣傷害勞工的版本，要敢做敢當。

勞基法新增卅二條之一條文明定，勞工加班費可經勞資雙方同意換成補休，且依據加班時數一比一換補休時數，由勞資雙方自行協商約定補休期限，若補休期限、勞動契約終止時，勞工仍有未休補休，雇主應換發給加班費。

最早提案的蔣萬安指出，「加班換補休」法制化是勞工爭取多年的修法，他在上會期就提案，重點包括落實給付加班費；例外經勞工同意得換補休，補休時數須依照加班費率加成計算；以及年度終了或契約終止，未休完時數須換回加班費發給勞工，以防堵漏洞，相關內容獲勞團與學者專家支持。

蔣萬安說，朝野協商時，民進黨團與勞動部並未採納他的提案版本，卻丟出將實質造成「為資方規避給付加班費」的修法版本，他多次質疑，此修惡條文若通過，不僅勞工拿不到加班費、補休也將遙遙無期。

蔣萬安表示，民進黨團通過的版本是依「實際加班時數」，而非「加班費乘數」計算補休時數，像他提案的版本就是加班一小時可換一點三三小時或一點六七小時的補休，和後來民進黨的條文大不相同。