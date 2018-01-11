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政院：雇主不能片面要勞工補休

2018-01-11 23:38聯合報 記者林河名／台北報導

勞基法修正案三讀後，勞工加班能否順利拿到加班費，成為爭論焦點。 記者杜建重／攝影
勞基法修正案三讀後，勞工加班能否順利拿到加班費，成為爭論焦點。 記者杜建重／攝影
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立法院前天三讀通過勞基法修正案，新增第卅二條之一，明訂加班費可依加班時數換成補休時數，但外界質疑「勞工恐怕拿不到加班費」。行政院發言人徐國勇表示，這個說法是誤解、極盡扭曲，要補休或領加班費的選擇權及發動權都在勞工，雇主不能片面要求勞工補休。他還說，這條文是國民黨提出。

勞動部次長施克和表示，加班換補休行之有年，換補休權利在勞工身上；增訂第卅二條之一，除了把加班換補休法制化，也確保萬一換補休不成的話，勞工還是可以領到加班費。他強調，該條文是為了讓勞工有權變換，而不是為了雇主經營便利。

行政院長賴清德昨天在行政院會感謝勞動部長林美珠，他說，過程中展現政務官難能可貴的責任與擔當，特別是此刻身體有恙，但仍扛起所有責任，不計毀譽，承擔各種批評，完成歷史性的工作。

對於加班換補休，施克和表示，當勞工要求加班換補休，雇主不可要求勞工領取加班費不能補休，否則即違法，最高可罰到一百萬元；勞工要求補休，雇主若不同意，只有一個選擇，就是給加班費；至於補休期限內若沒休完，必須回到加班時的費率，或是休息日加班的費率，折算成加班費給勞工。

徐國勇表示，第卅二條之一是國民黨提出來，獲朝野共識後通過；外界稱「以後勞工永遠領不到加班費，因為雇主會要求換補休」，這是錯誤結論，也是極盡扭曲、對修法產生的誤解。

加班費補休徐國勇
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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