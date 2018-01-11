【即時短評】加班換補休惡法推給國民黨 民進黨沒擔當

2018-01-11 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



立法院臨時會日前徹夜通過勞基法修正案，並在深夜二讀增訂第32條之1，將「加班費換補休」入法，且以1比1計算，挨批是「最惡」條款。如今行政院發言人徐國勇稱該條文是由國民黨提出，令人啼笑皆非；根據修法過程，當時此條款透過表決在10日凌晨通過，國民黨立委蔣萬安版本遭否決，最後明明是二讀「民進黨團再修正動議」，執政黨有膽修法就要有勇氣承擔，不必把爭議試圖推給任何人。

時光回到10日凌晨，當時二讀表決通過增定「休息日工作後可換補休，但應依勞工工作的時數計算補休時數。」雖此增訂條文的發想是由蔣萬安在協商時提出，但蔣萬安版本要求補休應依加班費費率加成，且若該年度未休完，仍可換成加班費。民進黨團雖支持加班時數可換補休，不過堅持加班時數換補休應以1比1計算。

當時表決通過民進黨團版本再修正動議，蔣萬安版本遭否決，隨後蔣在場內大喊：「1比1訂死，勞工朋友會恨死你們。」蔣萬安登記發言時也氣憤地說，1比1對勞工朋友不公平，是給資方不給加班費的巧門，並批民進黨「鬼話連篇。」

民進黨修正勞基法後，批評排山倒海而來，蔡英文總統與行政院長賴清德也為了修法爭議道歉，但如今自己加碼「加班費換補休」卻不敢背書，還將責任推給在野黨，恐怕未來會更失去民心。