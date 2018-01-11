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人資長：加班換補休就地合法，恐讓勞工更弱勢

「加班換補休」就地合法後 對勞工有什麼影響？

2018-01-11 16:24聯合新聞網 鳴人堂

勞工可不可以主張不同意，當然可以。但資方若用「管理作為」來明示暗示，設法讓勞工同...
勞工可不可以主張不同意，當然可以。但資方若用「管理作為」來明示暗示，設法讓勞工同意，勞工敢不同意嗎？ 圖／聯合報系資料照
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