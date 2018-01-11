新聞眼／一場修法 三方俱傷

2018-01-11 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇



立法院院會經過18個小時不斷電表決處理「勞基法」修法，立法院外勞團怒批民進黨「完全執政、完全剝削」，揚言會抗爭到底。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

立法院臨時會在抗議聲中通過勞基法修正案，議場雖暫時恢復平靜，但下周起，將繼續處理中央政府總預算案、行使監委人事同意權，以及攸關水利會改制的農田水利會組織通則修正草案。國民黨團雖計畫再以「案海戰術」杯葛，但以目前府院和民進黨團合作無間，預估相關議案仍將強行過關。

行政院長賴清德上任後，推動勞基法再修，部分民進黨立委為安撫中小企業主也支持修法，即便外界反彈聲浪再大，行政團隊與黨團都希望鞏固基本盤，綁在同一條船上。

民進黨團雖將中央政府總預算案列為臨時會第一案，但由於此案需耗時協商，行政、立法部門再溝通，曠日費時，實際上仍是要護送勞基法過關，如今，達成目的後，監委人事、總預算的審查將正式展開，一切都在民進黨算計中。

但對國民黨來說，將總預算案列為第一案，只是為了卡住勞基法修正、監委人事及農田水利會組織通則修正草案等重大法案，雖然國民黨磨刀霍霍，已準備上千提案，準備杯葛總預算，但民進黨團只要「繼續協商」將此案延後處理，其他議案將和勞基法一樣照案通過，不受影響，在野黨恐怕已「未打先輸」。

在野黨表現不如預期，執政黨的成績一樣不好看。在民進黨獲得國會多數後，爭議法案都以人數優勢強行通過，已是當下常態，外界不滿在野黨失職，但對於民進黨持續上演多數暴力、成為「慣老大」，民眾也心有不甘。

民進黨若想挽回民心，絕對不是在勞基法過後，由蔡英文總統、行政院長賴清德出面道歉即可，而是要想一想如何在全面執政下，維持民主風範，受到人民和在野黨的尊重，不要成為道歉、道歉再道歉的執政黨。