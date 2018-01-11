勞基法再修／綠委跑票…臨會後再談懲處

立法院臨時會昨三讀通過勞基法部分條文修正案，民進黨立委在議場內呼口號，強調勞資雙贏。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

立法院臨時會昨天完成勞基法修正案三讀，朝野立委皆有不滿，民進黨團總召柯建銘表示，政府不可能去修一個對勞工不好，或是會讓勞工過勞死的法律，修勞基法的目的是要解決問題，希望大家冷卻一下。

這次表決過程，民進黨林淑芬、鍾孔炤、江永昌、管碧玲、劉建國等人曾投下棄權票。管碧玲在臉書致歉表明，在爭取過程中，她違背黨意，兩度受到處罰，「很抱歉，我只能爭取到這樣」。江永昌也說，他曾多次表達對此次修法的疑慮，很遺憾最後未有太多變動，「不理解為何要走回頭路」。

鍾孔炤在臉書發文指出，台灣沒有像德國、日本那樣強而有力的工會組織，增加法規的彈性，是否會變成增加勞工的風險？他說，吹哨者保護法、工會法等應盡速修法，讓勞工朋友更能獲得權益的保障，但也同時質疑黨團同仁的理念、價值、初衷、信仰，藉由這次修法，「我們改變了嗎？」。

立委劉建國指出，他對法案內容和黨團看法不一致，提出的具體建議，也未被接受，因此才會棄權投票。

對於投票過程，部分黨籍立委棄權投票，柯建銘表示，沒辦法認同，民進黨應該大家一致，附和外面聲音打擊內部是大忌。是否祭出懲處？他說，後面還有很多案子要處理，等結束後再來討論。

柯建銘說，這次修法讓大家看到「作秀的時代力量」與「作亂的國民黨」，聯手合演一齣荒謬劇，聲稱主張「委員會中心主義」，卻不願在委員會階段好好審查，只有占領、案海策略的作秀，自曝其短、黔驢技窮。