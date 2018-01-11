勞基法再修／誤判情勢…藍營、時力都失算

2018-01-11 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 、鄭媁／台北報導



立法院昨天三讀通過勞基法部分條文修正案，國民黨團向全國勞工鞠躬道歉，表示已經盡力了。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

立法院臨時會表決通過勞基法修正案，國民黨團因錯失上周搶占議場的先機，遭民進黨團以優先遞案反將一軍。藍營事後檢討，上周判斷「確實失準」，誤判時力能杯葛院會三天；時代力量黨團則坦言，低估了府院黨推動勞基法修法的態度。

國民黨立委分析，這次勞基法攻防犯了兩大錯誤，一是上周五誤判情勢，認為只要能搶送遞送修正動議即可，當時僅按班表由三、五人留守議場，在民進黨一舉突圍入場後，決定撤守議場。二是時力立委在總統府前禁食抗議，國民黨團也應在另一側紮營靜坐，現在等於拱手將舞台讓出。

國民黨團對於未能擋下修法，向勞工鞠躬道歉。藍委蔣萬安批評，連少數有共識條文，民進黨也堅持修法框死，讓加班換補休變成一比一比例，民進黨立委閉著眼在按表決器，未來看政府如何承擔。

親民黨立委陳怡潔表示，保障勞工權益最基本底線的「勞基法」，名存實亡，這樣修法不會讓勞工能「積假出遊」，只會讓勞工「積勞成疾」。她質疑民進黨假民主、假開放、假討論，只會玩弄議事規則，把協商當過場。

時代力量黨團總召徐永明則坦言，低估府院黨推勞基法修法態度，而且也太天真對於蔡英文總統說法懷抱希望，以為執政黨團還有協商空間，但後來才發現根本一步不讓。

徐永明表示，對於勞團和社運團體的批評，都會坦然面對，未來也會著重在「國定假日法」、「最低工資法公投」、「勞動檢查法」等部分，矯正勞資雙方不對等關係，如何保護勞工，是立法院接下來需要努力的部分。