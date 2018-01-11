賴揆：勞基法再修 促成勞資彈性合作

行政院長賴清德認為，勞基法部分條文三讀修正通過，能提供彈性，促成勞資雙方合作。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

立法院昨三讀通過勞基法部分條文修正案，行政院長賴清德表示，勞基法修正提供彈性，促成勞資雙方合作，就像魚幫水、水幫魚，不是在勞資任何一方取捨。

針對勞基法修正內容，商總理事長賴正鎰說，資方希望加班費能夠兩倍計算，這次未落實，若未來強力要求以二點六六倍計算，會造成企業人事費用增加，但立法院能夠毅然通過，已展示魄力、決心。

工總秘書長蔡練生表示，「雖然有放寬，但跟業界訴求還是有一點距離」，未能盡如人意。他以前在政府部門工作，加班時數是核實計算，有時候加班時數太多，加班費有上限，剩下加班時數若不能發加班費，也會換成補休。

工商協進會理事長林伯豐說，大部分員工都想加薪、想加班，「不要讓少數勞團綁架多數員工」，這次民進黨是正確的，員工調度比以前還有彈性，企業才能夠生存、獲利，才可能達到蔡英文總統所說的起薪三萬元。

賴清德指出，這次修法前後，有各項民意調查，充分反映主流民意，對不同政黨、勞團的主張，行政院也會檢討；至於部分民進黨立委棄權未投票，行政院與立法院溝通很充分，不同立委有不同意見，屬於民進黨團職權，尊重黨團處理。

賴清德表示，這次修法後，在優先保障勞工核心權益不變前提下，給予勞資雙方彈性合作空間，推升經濟發展，讓台灣的勞動體制朝OECD（經濟合作暨發展組織）的方向邁進。

賴清德說，台灣是島國，經濟以外貿為導向，須勞資團結合作，一起打拚經濟才有未來。修法是提供彈性，促成勞資雙方合作，不是在勞資任何一方取捨，勞資應互相合作，就像魚幫水、水幫魚。

賴清德表示，社會和勞工團體關切議題，行政院會持續溝通，也會注意勞方弱勢部分，加強保障勞工權利，讓新的勞動體制運行順利，達成勞資雙方共同合作拚經濟目標。

媒體詢問，修法後，勞動部長林美珠是否會辭職？賴清德說，「還沒討論這個問題」。