林美珠：三月一日起勞檢 沒有空窗期

2018-01-11 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ／台北報導



勞基法修正案昨三讀後，勞動部長林美珠開記者會強調，未來不會有「例外」變「原則」情況。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

勞基法修正案預定三月上路。勞動部長林美珠昨說，修法後會有四配套，包括明定勞基法施行細則、輔導勞資會議、勞檢和中央部會把關機制，強調法律沒有空窗期，三月一日起勞檢將同步展開，且會對各界關切的輪班制勞工，優先針對國公營事業及涉及公共安全的交通運輸業、醫療院所等專案勞檢。

一例一休前年底上路後，行政院有給半年緩衝期（先宣導期，再輔導期），但這回卻是法律沒有空窗期，引發外界議論。林美珠對此強調，修法後會邀集目的事業主管機關開會，就是要各部會告知所屬行業，「新法已施行，大家要嚴格遵守法令規定」。

至於可依把關機制申請鬆綁七休一、輪班制間隔時數等規定，勞動部說，現在就會由目的事業主管機關盤點審查行業需求，再報勞動部由勞、資、學、政四方共同審查後才會決定是否公告指定行業，勞動部會在三月公告，才依法有據，「絕對不會是資方、政治人物單方面說的算」，會議內容未來都會公告，「讓全國都知道例外審查是嚴謹態度」。

其中七休一例外，將依據時間特殊、地點特殊、性質特殊及狀況特殊檢視是否鬆綁，若有行業別有需求卻沒有被公告適用，須提出需求及具體理由，並經中央目的事業主管機關同意及勞動部審議機制；輪班間隔縮減為八小時的例外，將以「工作特性」、「特殊原因」檢視行業別，林美珠說，衛福部已承諾醫療人員輪班間隔維持十一小時，僅有天災、重大事變如八仙塵爆才可適用。

林美珠還強調，只要事業單位沒完備上述法定程序，就得按勞基法原則規定走，不能適用彈性，「這就是行政機關所說原則不變、總統政見絕對沒有跳票」。