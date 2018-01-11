新勞基法3月上路 勞檢同步啟動

勞動部長林美珠在立法院通過勞動基準法修正草案後，昨天在勞動部舉行記者會向各界對修法的疑慮進行說明，強調不會有「例外」變「原則」的情況發生。 記者黃義書/攝影 分享 facebook 立法院昨（10）日三讀通過《勞基法》修正草案，並自3月1日起全面實施。勞動部長林美珠表示，法律沒有空窗期也會同步進行勞動檢查，特別針對國公營事業、交通運輸業、醫療院所等採輪班制行業，優先實施專案勞檢。

林美珠強調，3月1日起，若未經勞動部公告，不得擅自適用鬆綁七休一、輪班間隔8小時的規定。此外，適用鬆綁七休一、輪班間隔8小時、延長工時的彈性，也要經過工會或勞資會議同意、30人以上企業還要向當地主管報備。

經濟部長沈榮津也表示，希望企業主在修法完成後，趕快思考如何讓員工靜下來，然後把士氣帶起來。這次修法結果不應用輸贏來解讀，大家要趕快回到工作崗位，把業績做起來，然後利潤大家共享，就可以一起來加薪。

立法院臨時會歷經18個小時不斷電表決處理《勞基法》修正草案，昨日上午完成三讀。林美珠昨在勞動部召開記者會表示，這波修法主要是給勞資雙方彈性，若能有助於經濟成長，勞資一起拚經濟，勞工也有一分功勞，期待勞工薪資能有所提升。

勞動部職安署長鄒子廉表示，3月1日之後，除了專案勞檢外，各行各業都會進行勞動檢查，企業是否有經法定程序（包括勞動部公告及工會或勞資會議同意等）適用七休一鬆綁、輪班間隔8小時等，加班是否給加班費、依規定換補休等都是勞檢重點，違規者可開罰2萬~100萬元。

《勞基法》修法後，勞資會議的角色愈加重要。林美珠表示，勞動部將輔導企業召開勞資會議，首先針對中央各部會所屬國營事業、機構、所轄園區，特別是經濟部和科技部所轄工業區、加工出口區、科學園區內的企業，優先輔導勞資會議的運作。

勞動部勞動關係司長王厚偉表示，各地方政府盡速對轄區內未召開勞資會議的企業，發出限期成立勞資會議「催設函」，通常會要求企業在接到「催設函」的三個月內，成立勞資會議。