企業要5毛 政府給1塊！ 加班費恐走入歷史...

2018-01-10 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ／台北報導



加碼演出 學者痛批「最糟糕條文」

立法院昨三讀通過勞基法一例一休修正案，除了原本行政院版的放寬七休一、每月加班工時上修和鬆綁輪班間隔等，又另「加碼」將加班費可依加班時數換成補休時數。有勞動學者指，此乃「修法中最糟糕條文」，直說以後「中小企業勞工恐拿不到加班費了」，被外界形容不僅一例一休、七休一走入歷史，連加班費也可能走入歷史。 勞團昨在勞基法三讀通過後繞行立法院撒冥紙抗議。記者王騰毅／攝影 分享 facebook

勞動部昨緊急澄清說，雇主義務仍是要給加班費，強調補休選擇權在勞工。勞動部長林美珠也表示，後續會在勞基法施行細則中修法規範，加班費換補休須在年度內結清。

明文規範加班費可換補休 勞工慘了

勞基法現行並未明文規範加班費可換補休，僅九十八年以函釋指「為法所不禁」，讓勞資可協商加班費換補休，不少企業因而採換補休模式，但有不少基層勞工因本薪低，靠加班多賺收入，未來有可能因母法直接表明可換補休，加班費也飛了。

文化大學法律系教授「瘋掉了」

文化大學法律系教授邱駿彥昨說，「瘋掉了」，這次不少條文都有配套把關機制，唯獨加班費換補休沒有，由勞資自行協商，但個別勞工根本沒協商能力，勞基法周休二日立法目的恐將瓦解。

根據昨通過的三讀條文，勞工加班費可經勞資雙方同意換成補休，且依據加班時數一比一換補休時數，由勞資雙方自行協商約定補休期限，若補休期限、勞動契約終止時，勞工仍有未休補休，雇主應換發給加班費。

現行休息日出勤原本「以價計量」，出勤加班費須加成一又三分之一或一又三分之二，平常日的加班則是加成三分之一或三分之二，未來換補休不必加成，補休時數直接依加班時數。

林美珠強調 換補休只能由勞工提出

林美珠強調，加班費換補休是「例外」，只能由勞工提出來換補休需求，資方不能單方面要求勞工只能補休，「這樣違法」。勞動部補充說，勞工提出的補休日期，如果雇主不同意，即屬協商不成立，雇主就得給付加班費，若雇主沒有發給加班費，可處二萬至一百萬元的罰鍰。

至於補休年度結清方式，勞動部說，將研擬朝特休假模式，勞資雙方可協商年度終結，例如採周年制、曆年制、會計年度等。