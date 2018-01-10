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「二度修勞基法 造成社會不安」總統、賴揆向國人致歉

2018-01-10 23:46聯合報 記者林敬殷／台北報導

勞基法修正案昨在立法院三讀，對修法過程造成社會紛亂，蔡英文總統及行政院長賴清德昨天均向社會致歉。蔡總統說，在短時間內，二度修改勞基法，造成社會不安，身為執政團隊的領導者，她要向國人同胞表達誠摯歉意。賴清德指出，紛亂過程當中，影響社會秩序，他要表達歉意。

總統蔡英文對勞基修法紛擾致歉。 記者邱德祥／攝影
總統蔡英文對勞基修法紛擾致歉。 記者邱德祥／攝影
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蔡總統強調，勞基法修正終於完成，未來政府會兼顧勞資共好、產業結構轉型需要、中小企業生存的原則下，一步一步讓勞工權益能夠更好。

蔡總統說，她已責成行政部門，務必要確保相關勞動法規的落實，嚴格把關，保障勞工權益。修法後，不應再有勞基法長期有法不執行的情況，企業也應該努力超越勞基法，提供優於勞基法的條件，吸引好人才、增加競爭力。

行政院長賴清德昨天也對修法紛擾致歉。 記者林俊良／攝影
行政院長賴清德昨天也對修法紛擾致歉。 記者林俊良／攝影
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雖然場內有在野黨反對、場外有勞團表達抗議，立法院經過連夜審議，昨天早上完成勞基法修正案三讀，賴清德昨上午出席一場論壇活動，面對媒體詢問時表示，感謝立法院長蘇嘉全和所有立委的支持與辛勞，修法過程中發生一些抗爭，他對警察表示感謝與敬意，也對影響社會秩序及生活表達歉意。

到了下午，身兼民進黨主席的蔡總統主持黨內中執會，同樣感謝立院黨團總召柯建銘帶領執政黨立委，以及行政團隊的辛苦折衝。她說，修法過程很辛苦，尤其是持續向外界說明政策立場，努力與各方不同意見，尋求更多共識，這顯示民進黨是一個負責任團隊。

勞基法部分條文三讀雖修正通過，憤怒的勞團以撒冥紙繞行立法院等方式持續抗議。 記者...
勞基法部分條文三讀雖修正通過，憤怒的勞團以撒冥紙繞行立法院等方式持續抗議。 記者曾吉松／攝影
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蔡總統說，台灣產業結構和型態，已經產生巨大轉變，面對產業環境的快速變化，政府有責任因時制宜，檢視相關法規，確保國家整體發展順利；上次勞基法修法後，社會有很多不同的檢討意見，因此，這次在保障勞動權益前提下，對勞基法進行小幅度修改。

蔡總統指出，立法院審議法案雖然有些紛擾，但無論立場如何，都是為台灣多元社會的不同意見發聲；這是她一再呼籲朝野，務必坐下來理性溝通的原因。

蔡總統也重申，改善青年低薪，弱勢勞動者的處境，是今年執政團隊最重要的工作之一，政府會繼續努力，拚經濟轉型，提高產業附加價值，創造更多、更優質的就業機會。

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立法院賴清德民進黨
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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