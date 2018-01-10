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創意春聯「罪有英德」諷勞基法修法 網：去哪買？

2018-01-10 22:58聯合新聞網 綜合報導

經過18個小時不斷電表決處理「勞基法」修正草案，立法院今（10日）上午三讀通過，「7休1」鬆綁改為「14休2」，意味著未來勞工最多可連續上班12天，修正草案三讀通過後，立刻引發外界一陣撻伐。有網友就在網路上PO文表示今年的春聯已經想好怎麼寫了，只見橫批的「罪有英德」，狠狠嘲諷小英政府和功德院長，讓鄉民大推「我要買100張」。

這次的修正草案三讀後，7休1放寬成14休2，勞工最多可以連續上班12天，但在例休日加班的加班費卻會縮水，且因加班換補休入法，老闆恐可名正言順的不給加班費，此外，輪班間隔還將會縮短。勞工種種的權利受損，引發大眾的不滿，儘管總統蔡英文在三讀後，除了向黨團、行政團隊和總召柯建銘表達感謝外，更向國人致歉「勞基法」一年二修造成社會不安，並表示「雖然有些紛擾，但無論立場如何，都是為了台灣多元社會不同的意見發聲，這也是她一再呼籲，朝野務必坐下來理性溝通的原因」，並強調會改善青年低薪、弱勢勞動者的處境，並繼續拼經濟轉型、提高產業附加價值。

儘管蔡英文向國民講了這一大段肺腑之言，但網友卻絲毫不買單，還狠批、怒封蔡英文為「幹話黨主席」。有網友因為農曆春節的到來，應景發揮創意提寫了一副春聯並PO文在PTT上，表示「我想好今年春聯怎麼寫了，上聯：慣老闆就地合法，下聯：奴隸工就地正法，橫批：罪有英德」諷刺資方、小英政府以及功德院長賴清德意味相當濃厚。

PO文一出後，立刻湧入大批鄉民一面倒留言大讚「好有才」、「這春聯要去哪裡拿，我願意付錢買」、「我要買100張」、「英德聯軍超強大」、「怎麼覺得貼這春聯好像在罵自己」、「順便婊自己白痴被騙選票」、「貼這個一定被加強查水表」、「好想看到滿街罪有英德的盛況」。

勞基法修法三讀通過引發勞工強烈不滿，有網友上傳創意春聯「罪有英德」到PTT上，諷...
勞基法修法三讀通過引發勞工強烈不滿，有網友上傳創意春聯「罪有英德」到PTT上，諷刺資方、蔡英文及賴清德。圖擷自PTT
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