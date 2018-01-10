親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法三讀
勞團抗修勞基法
藍綠各黨拚選戰
全台空汙嚴重化
政治
軍事
綜合

影／銀白世界在這裡！ 太平山、福壽山追瑞雪

林美珠：勞基法修法後 不會有例外變原則

2018-01-10 15:45聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

立法院通過勞動基準法修正草案後，勞動部林美珠下午率同次長施克和、次長蘇麗瓊、主秘陳明仁與司長謝倩蒨等，在勞動部舉行記者會向各界對修法的疑慮，進行說明。林美珠表示，修法後會堅持勞工權益「四不變」，即「正常工時不變」、「週休二日不變」、「加班總工時不變」、「加班費計算費率不變」；同時依勞動現場的實際需求，增加「四彈性」，即「加班彈性」、「排班彈性」、「輪班間隔彈性」、「特休運用彈性」，並強調不會有「例外」變「原則」的情況發生。

勞動部長林美珠舉行記者會強調，不會有「例外」變「原則」的情況發生。記者黃義書／攝...
勞動部長林美珠舉行記者會強調，不會有「例外」變「原則」的情況發生。記者黃義書／攝影
分享
勞動部長林美珠舉行記者會強調，不會有「例外」變「原則」的情況發生。記者黃義書／攝...
勞動部長林美珠舉行記者會強調，不會有「例外」變「原則」的情況發生。記者黃義書／攝影
分享
勞動部長林美珠（中）在立法院通過勞動基準法修正草案後，下午率同次長施克和（左二）...
勞動部長林美珠（中）在立法院通過勞動基準法修正草案後，下午率同次長施克和（左二）、次長蘇麗瓊（右二）、主秘陳明仁（左一）與司長謝倩蒨（右一）等，在勞動部舉行記者會向各界對修法的疑慮進行說明。記者黃義書／攝影
分享
勞動部長林美珠舉行記者會強調，不會有「例外」變「原則」的情況發生。記者黃義書／攝...
勞動部長林美珠舉行記者會強調，不會有「例外」變「原則」的情況發生。記者黃義書／攝影
分享

加班費勞動部林美珠
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

疼惜小豬撲滿支持者六周年修勞基法 蔡英文遭酸爆

2018-01-10 15:15

【重磅快評】勞基法這樣修 綠營以老闆自居嗎？

2018-01-10 13:59

這一夜勞工輸掉什麼？ 勞基修法利弊總盤點

2018-01-10 13:36

圖輯／睡夢中修正通過的勞基法 看「斷電」的立委們

2018-01-10 11:16

「多數民意支持修勞基法」林濁水：政府解決了一個危機

2018-01-10 10:26

綠委林俊憲看片被網友抓包 他臉書嗆聲「一定會吉」

2018-01-09 17:34

立委修勞基法全累到趴 他諷：「睡夢羅漢拳」再現

2018-01-10 15:59

讓人想哭的LINE截圖 他連6天加班無法回家吃飯

2018-01-10 14:31

直播／勞基法修法三讀！7休1成歷史 未來可連續上班12天

2018-01-10 08:46

抱怨勞基法彈性不足 徐永明：是誰讓大老闆這麼囂張

2018-01-10 14:08

修勞基法扯鎮瀾宮遶境沒7休1 梁文傑挨酸「幼稚」

2018-01-10 10:28

民進黨硬過勞基法 施正鋒：海水退了才知道誰沒穿褲子

2018-01-10 10:08

勞基法修正案三讀 勞工自保靠這四招

2018-01-10 12:43

勞基法闖關三讀 吳敦義：沒解決問題還破壞勞資和諧

2018-01-10 11:48

不滿綠強過勞基法 時力宣布啟動最低工資法公投

2018-01-10 10:05

勞基法三讀 蔣萬安痛批民進黨 「過勞死的劊子手」

2018-01-10 10:03

勞基法三讀7休1沒了 行政院：維護勞工權益決心不變

2018-01-10 09:15

勞基法三讀通過 侯漢廷：立委瀆職對不起全台灣人

2018-01-10 09:14

「舉雙手也贏不了民進黨」 顏寬恒：滿嘴謊言的蔡政府

2018-01-10 08:07

睡夢修勞基法？ 許毓仁大吼「睡覺的全部給我起來」

2018-01-10 08:07

勞基法關鍵條文二讀 「七休一」鬆綁！勞工可連上12天班

2018-01-10 04:51

多圖／江啟臣痛斥勞基法「在睡覺中修法」 全場立委瞬間醒了

2018-01-10 01:03

7休1改為14休4、加班上限54小時 拍板！

2018-01-09 23:43

勞基法修法造成社會不安 蔡英文表達歉意

2018-01-10 16:50

評／「自願為奴」後還要「甘願為奴」嗎？

2018-01-10 16:38

立院加碼加班費換補休 勞動部長林美珠：補休年度結清

2018-01-10 16:38

民進黨立委「睡夢」強推勞基法三讀 李正皓：好敬業

2018-01-10 16:38

勞基法新制3月上路 勞動部：同步啟動勞檢

2018-01-10 16:25

勞基法三讀／加班換補休入法 學者看法不一

2018-01-10 16:10

勞基法修法過三讀 洪孟楷諷執政黨與資方魚水交歡

2018-01-10 15:48

否認請辭傳聞 勞動部長林美珠：繼續為勞工打拼

2018-01-10 15:31

立院加碼加班費可換補休入法 學者：瘋掉了

2018-01-10 15:07

勞團無法接受 「資方要5毛 民進黨給100元」

2018-01-10 14:48

勞基法翻修／企業肯定 「不滿意、可接受」

2018-01-10 14:48

勞基法翻修／把關！零宣導期 勞檢同步開罰

2018-01-10 14:48

立院18小時不斷電 勞基法修正案三讀通過

2018-01-10 14:44

勞基法翻修／連上12天合法 勞工輸很大

2018-01-10 14:43

勞基法爭議中通過 工商團體：做一休一實施很久了

2018-01-10 14:30

睡覺立法！ 勞基法三讀闖關成功

2018-01-10 14:23
看更多

熱門文章

直播／勞基法修法三讀！7休1成歷史 未來可連續上班12天

2018-01-10 08:46

週刊爆王思涵離婚內幕 遭家暴夫索15億外加豪宅

2018-01-10 10:00

綠委林俊憲看片被網友抓包 他臉書嗆聲「一定會吉」

2018-01-09 17:34

多圖／江啟臣痛斥勞基法「在睡覺中修法」 全場立委瞬間醒了

2018-01-10 01:03

窘！林俊憲看片辯藍委廢話 網友：發言是林淑芬

2018-01-09 21:21

加班換補休1比1計算 蔣萬安怒：勞工會恨死你們

2018-01-10 00:21

疼惜小豬撲滿支持者六周年修勞基法 蔡英文遭酸爆

2018-01-10 15:15

國安局長搭馬英九座車赴府與會遭糾正 國安局：不實報導

2018-01-10 11:48

「多數民意支持修勞基法」林濁水：政府解決了一個危機

2018-01-10 10:26

勞基法二讀 加班費改成核實計算 做一給四成歷史

2018-01-09 18:05

勞基法二讀 每月加班上限增為54小時

2018-01-09 20:55

綠委江永昌勞基法棄權投票 原因竟然是......

2018-01-10 01:11

勞基法關鍵條文二讀 「七休一」鬆綁！勞工可連上12天班

2018-01-10 04:51

輪班間隔有條件縮為8小時二讀通過 5綠委表決棄權

2018-01-10 02:50

讓人想哭的LINE截圖 他連6天加班無法回家吃飯

2018-01-10 14:31

臥軌抗爭讓人反感 教授質疑：他們是綠營臥底？

2018-01-09 18:18

綠委臉書評論林心如事件 底下留言卻大歪樓

2018-01-09 19:31

睡夢修勞基法？ 許毓仁大吼「睡覺的全部給我起來」

2018-01-10 08:07

民進黨硬過勞基法 施正鋒：海水退了才知道誰沒穿褲子

2018-01-10 10:08

「舉雙手也贏不了民進黨」 顏寬恒：滿嘴謊言的蔡政府

2018-01-10 08:07

雷倩：我們沒有任務 中山獎學金改變了我的人生

2018-01-09 23:53

自律？勞資協商 老闆嗆員工「恁爸就是流氓」

2018-01-09 17:49

圖輯／睡夢中修正通過的勞基法 看「斷電」的立委們

2018-01-10 11:16

勞基法三讀7休1沒了 行政院：維護勞工權益決心不變

2018-01-10 09:15

7休1改為14休4、加班上限54小時 拍板！

2018-01-09 23:43

航空警察局長黃榮清退休前辭世

2018-01-09 21:28

勞基法三讀通過 侯漢廷：立委瀆職對不起全台灣人

2018-01-10 09:14

立院加碼加班費可換補休入法 學者：瘋掉了

2018-01-10 15:07

林靜儀臉書發文警察辛苦了 網友酸「幹話一姐」

2018-01-10 09:53

藍營小編嗆林俊憲上班看片 意外扯出網紅「呱吉」

2018-01-10 00:51

馬英九：李大維也是中山學人 如果也是抓耙子怎麼辦？

2018-01-10 15:33

周玉蔻案勝訴 馬英九感欣慰

2018-01-09 17:34

李來希嗆 蔡政府錯誤政策造成亂象 恐神仙都沒辦法救

2018-01-09 21:35

馬英九告過的名嘴、民代…他們下場如何？

2018-01-10 10:00

記得他嗎？ 阿福小菩薩 開啟醫助越南20年

2018-01-10 00:19

這一夜勞工輸掉什麼？ 勞基修法利弊總盤點

2018-01-10 13:36

勞基法三讀 賴清德：勞資魚水相幫促雙方合作

2018-01-10 11:11

勞基法三讀 勞方：資方要5毛民進黨給100

2018-01-10 11:23

女警凱道執勤遭襲胸暫不追究？ 王欣儀：壓力下不得不為

2018-01-10 11:04

合歡山急凍奇兵！ 國軍武嶺覆練雪中作戰救援

2018-01-10 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top