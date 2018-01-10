否認請辭傳聞 勞動部長林美珠：繼續為勞工打拼

2018-01-10 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



否認請辭傳聞，勞動部長林美珠要繼續為勞工打拼。圖／本報資料照 分享 facebook

立法院今早三讀通過勞基法修正草案，自去勞動部啟動修法以來，勞團就抗議不斷，傳出勞動部長林美珠將請辭，林美珠今否認，為了勞工權益，還會繼續打拚。

媒體報導，在林全內閣時，面對工商團體不斷高喊修法，林美珠多次對外都澄清，目前沒有修法計畫，可在行政院長賴清德上任後，主導修法，林美珠承受勞團、青年團體反對聲音，壓力極大，又近日身體欠佳。綠委聽聞林美珠有意在修法後請辭，扛下政治責任，也休養身體。

林美珠今首度現身否認，為了勞工權益，還會繼續打拚，繼續為大家努力。