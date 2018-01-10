疼惜小豬撲滿支持者六周年修勞基法 蔡英文遭酸爆

2018-01-10 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



立法院今三讀修正通過勞基法，被勞團質疑向資方靠攏。網友開始瘋傳總統蔡英文在2012年1月10日寫下的臉書。

當時正是蔡英文第一次競選總統，用「小豬撲滿」向支持者慕款，蔡英文收到一張字條，上面寫著「沒辦法，只存了這些，留一些錢吃飯，對不起」。

蔡英文當時表示，看這些紙條她會感覺到心痛，寫字條的人，省吃儉用養小豬給她，還跟她說對不起。如果她投入政治，他們的未來依然沒有機會翻身，那這一趟她等於是白來了。

蔡英文在文末寫到，親愛的台灣人民，請別跟她說對不起，她的心將永遠跟台灣人民站在一起。

有網友諷刺，蔡英文是「詐騙集團ㄏㄏ」；也有網友說，「蔡英文各種穿越時空自打臉」，更有網友要求，「還我錢！換我票！」

今天剛好也是1月10日，蔡英文疼惜小豬撲滿支持者六周年紀念日。

蔡英文貼文如下：

每次看這些紙條，我會感覺到心痛、肩上的責任會更重。他日子不好過，省吃儉用養小豬給我們，還跟我說對不起。如果我投入政治，他們的未來依然沒有機會翻身，那這一趟我等於是白來了。 政治應該是為了那些畢業卻找不到工作的年輕人、那些每個月都沒存款的上班族、那些在馬路中間發豪宅廣告或賣玉蘭花的媽媽、那些平凡而努力過生活的人存在的，政治應是是為了寫這張紙條的人而存在。 我明白公平正義不會自然來到，需要一群人努力才能實現。我要為這些平凡而努力的人打造一個政府，當他們不小心掉下來的時候，我要當那個接著他們的人。 親愛的台灣人民，請別跟我說對不起。你們已經把人生中最寶貴的事物給了我，而我的心將永遠跟台灣人民站在一起。