立院加碼加班費可換補休入法 學者：瘋掉了

2018-01-10 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



立院審查勞基法修法，文化大學法律系教授邱駿彥多次到場支持抗議現場。圖／本報資料照 分享 facebook

立院今早通過勞基法修正案，除了行政院版本外，立院再加碼將加班費可換補休入法，對此，勞動法學者、文化大學法律系教授邱駿彥批評，「瘋掉了」，勞基法明文規範加班費可一比一換補休，行政院周休二日立法目的將會瓦解。

勞基法修正案規範，加班費可經勞資雙方同意換成補休，依據加班時數換取補休時數，勞資雙方可協商約定補休期限，若補休期限、勞動契約終止時，勞工仍有未休補休，雇主應該給予加班費。

邱駿彥解說，「修法中最糟糕條文」，其他條文都有配套把關機制，唯獨加班費換補休沒有，明文規範由勞資協商，個別勞工根本沒有協商能力，而且加班費一比一換成補休時數，休息日加班費如此高額，加班費換補休卻沒有加成，「對勞工非常不公平」。

邱駿彥表示，行政院原本期望休息日加班費以價制量，讓勞工可以全面周休二日，如今若都可以一比一換成補休，周休二日目的將會瓦解。

「盡快發布函釋，避免爭議」，邱駿彥說，修法明定為休完補休應該發給工資，現行平常加班費、休息日加班費、國定假日加班費計算都不同，為避免發生爭議，勞動部應該發布函釋規範，勞工得依加班順序來使用補休，如此可清楚計算剩餘補休換回加班費，得依據何種計算公式。