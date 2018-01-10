立院18小時不斷電 勞基法修正案三讀通過

2018-01-10 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳煜彬 ╱即時報導



勞基法修正案趕在10號一早三讀通過。立法院18小時挑燈夜戰，還發生凌晨時，國民黨立委在台上怒斥底下睡覺的民進黨立委。最後民進黨以人數優勢，表決通過勞基法修正案，國民黨立委集體走出議場，對各界鞠躬道歉。

立法院長蘇嘉全：「回家睡覺了。」

放寬彈性工時的勞基法修正案，歷經22小時冗長發言、18小時不間斷後，最後在10號上午近九點三讀，國民黨同時則撤出議場，集體在外鞠躬道歉。國民黨團書記長林為洲：「對不起！」

民進黨立委劉櫂豪：「我們此次修法，最主要是要來給勞方跟資方多一個彈性。」

立委深夜表決起口角，國民黨立委許毓仁痛罵民進黨立委：「後面的睡覺全部給我起來，後面的睡覺全部起來，你們搞什麼東西啊，我們講話你可以不聽，但是你們要對全民負責。」

民進黨立委陳瑩則回應：「大家都辛苦熬夜，許委員他這樣子喊，還PO臉書，好像我們全部都在睡覺的樣子，其實不是這樣，反而倒是...聽說啦，後來是他還跑到外面睡覺啊，而且還有人幫他按表決器，所以我覺得要刮別人鬍子之前，先把自己鬍子刮乾淨。」

民進黨執意要通過勞基法修正案，不過在表決第32條、提高每月加班上限時數時，民進黨有4位立委棄權投票，黨團不願鬆口黨紀處分內容，只表示會在黨團大會中進行討論。而勞動部長林美珠也在三讀後現身致意。