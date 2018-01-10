勞基法三讀／加班換補休入法 學者看法不一

2018-01-10 16:10 中央社 台北10日電



有學者擔心，勞基法新增加班可換補休假，恐讓勞工都拿不到加班費，但也有學者認為此條文可讓勞工多休息。 聯合報系記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

勞基法三讀通過，七休一及輪班間隔8小時都增加把關機制，還新增加班可換補休假。不過，有學者擔心，此條文恐讓勞工都拿不到加班費，但也有學者認為此條文可讓勞工多休息。

立法院經18小時不斷電表決，今天三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與七休一都設把關機制，有條件放寬。

三讀修正通過條文也將加班換補休入法，勞工在正常工作以外或休息日加班後，依勞工意願選擇補休，並經雇主同意，應依勞工工作時數計算補休時數。補休期限由勞雇雙方協商，補休期限屆滿或契約終止未補休，應依延長工作時間或休息日工作當日的工資計算標準發給工資。

文化大學法律系教授邱駿彥今天接受中央社電訪表示，這次勞基法三讀，他最擔心的就是加班換補休入法的部分。

邱駿彥說，加班換補休的相關條文並無把關機制，只要透過勞資協商雇主就可以不給加班費，僅給勞工補休，未來中小企業的勞工將從此拿不到加班費。

邱駿彥指出，補休比例甚至為1比1，讓雇主根本不需要花掉任何成本，不用支付加班費，就可以讓勞工加班，也跟這次的修法要增加彈性跟勞工加班費的目的相抵觸。

不過邱駿彥則認為，勞動部應會有相關解釋令，勞工不至於沒有加班費，也沒有補休的狀況發生，但補休不完要如何折抵工資，就會因加班費計算費率不同產生問題。他建議補休順序應該要按照加班的順序使用，才不會讓勞資雙方產生爭議。

台大國發所副教授辛炳隆接受中央社電訪則認為，換補休是對的，但關鍵是比例。辛炳隆說，以勞工身體健康來說，勞工可以多休息就是好事，只要主管機關有配套機制就沒有問題。

至於其他條文，邱駿彥表示，有爭議的七休一跟輪班間隔把關機制都有入法，只要主管機關的把關機制做得好 ，基本上就沒有太大問題。

辛炳隆也指出，輪班間隔跟七休一的條文有新增加把關機制，比一開始的條文好很多，但他認為不該以行業為放寬對象，而是要規定在什麼樣的情況下，才能放寬，否則有可能會出現業者A本來沒有鬆綁七休一或輪班間隔，但看到同行業的業者B有鬆綁就跟進的狀況。

辛炳隆也說，輪班間隔部分，他主張應維持9個小時的間隔，間隔僅8小時的確會有過勞的疑慮，但通過的條文比一開始的草案條文好很多。七休一部分，他則認為以職業醫學的角度來看，勞動部應該增訂連續工作上限。

辛炳隆表示，台鐵的日夜休班表依照通過的法令仍是合法，因此未來勞動部應該要處理這種跨天的問題，否則勞工可能會出現因為跨天所以連續工作16小時，或者連續4個月都加班54小時的狀況。