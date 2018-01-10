讓人想哭的LINE截圖 他連6天加班無法回家吃飯

勞基法修法引發外界爭議，家住高雄的梁姓市民，在臉書分享一張朋友的line對話截圖，朋友的媽媽連續六天問兒子要不要回家吃晚餐，朋友都回答在加班，他說，看到這截圖不知道為什麼很想哭。

梁姓網友同意本報刊登，他表示，發這文只是希望更多勞工喚醒自己該有的權益該有的生活，人生不是只有工作這件事情，希望透過媒體，能多影響一人便是一人。

貼文全文如下：

今天開會時，同事在抱怨，我們部門人手不足，老師傅去跟老闆抱怨東西延誤。結果同事跟老師傅說，哎唷，人真的不夠嘛，就儘量趕了。老師傅回，哼，誰叫你們的人禮拜天不願意來。

這真的很令人苦笑，為什麼禮拜天出勤變成工作的考核項目，為什麼身為一個人連休假都變得越來越沒有正當性？

到現在，還是有許多人，還是願意為了自己的信仰去選擇民進黨修勞基法是為了勞工好。

薪水低從來不是因為工作時數短，而是工資低呀。因為工資少而加班時數增加？這是什麼本末倒置的邏輯。

包括我的父母們，還是覺得網路上的種種貼文，只是那些極少數，他們的兒子對他而言，每天回家吃飯是平凡不過的事情，身為一個人，回家吃飯似乎非常正常。

認識我的人都知道，我是一個把晚餐看的很重的人，因為現今變形的社會結構，讓一家人團聚在一起的時間，變的很少很少，所以我盡可能把晚餐時間留在家裡，與家人相處這一段一個小時的時光，除非特殊的日子，不然我一定是跟朋友回絕，等我吃完晚餐在出門。常常家裡只要有人說有事不在，我就會說，我不回家吃飯了。我始終跟我的父母說，我是要聚在一起吃飯，不是為了吃飯回家！如果人都有事，那我隨便吃吃就好，有什麼好煮的大汗淋漓的？不過就是一頓飯。我缺的從來就不是省一頓飯的錢。我是在擠出那段飯的時間。

或許大家都已經忘記家人是什麼。

或許大家已經忘記家人間的相處時光。

或許大家已經因為低薪只能持續工作來增加收入。

或許人生不需有休假只需要錢。

或許有錢才可以好好的找醫生。

或許你不想跟兒女吃飯。

或許你不想跟爸媽吃飯。

或許你怕政客們多給休假提高薪資，會讓他們的政治獻金變的很少。

但....可以為了下一代有更好的生活品質。別再讓政客們掐著你的信仰，把勞動環境弄得如此不堪嗎？