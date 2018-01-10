親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法三讀
勞團抗修勞基法
藍綠各黨拚選戰
全台空汙嚴重化
政治
軍事
綜合

影／銀白世界在這裡！ 太平山、福壽山追瑞雪

讓人想哭的LINE截圖 他連6天加班無法回家吃飯

2018-01-10 14:31聯合報 記者何祥裕╱即時報導

勞基法修法引發外界爭議，家住高雄的梁姓市民，在臉書分享一張朋友的line對話截圖，朋友的媽媽連續六天問兒子要不要回家吃晚餐，朋友都回答在加班，他說，看到這截圖不知道為什麼很想哭。

梁姓網友同意本報刊登，他表示，發這文只是希望更多勞工喚醒自己該有的權益該有的生活，人生不是只有工作這件事情，希望透過媒體，能多影響一人便是一人。

貼文全文如下：

這圖片是一個朋友在fb貼上他一個月來的line記錄，因為未經過他的同意，所以我把資訊都移除掉。但看到時，不知道為什麼我很想哭。

今天開會時，同事在抱怨，我們部門人手不足，老師傅去跟老闆抱怨東西延誤。結果同事跟老師傅說，哎唷，人真的不夠嘛，就儘量趕了。老師傅回，哼，誰叫你們的人禮拜天不願意來。

這真的很令人苦笑，為什麼禮拜天出勤變成工作的考核項目，為什麼身為一個人連休假都變得越來越沒有正當性？

到現在，還是有許多人，還是願意為了自己的信仰去選擇民進黨修勞基法是為了勞工好。

薪水低從來不是因為工作時數短，而是工資低呀。因為工資少而加班時數增加？這是什麼本末倒置的邏輯。

包括我的父母們，還是覺得網路上的種種貼文，只是那些極少數，他們的兒子對他而言，每天回家吃飯是平凡不過的事情，身為一個人，回家吃飯似乎非常正常。

認識我的人都知道，我是一個把晚餐看的很重的人，因為現今變形的社會結構，讓一家人團聚在一起的時間，變的很少很少，所以我盡可能把晚餐時間留在家裡，與家人相處這一段一個小時的時光，除非特殊的日子，不然我一定是跟朋友回絕，等我吃完晚餐在出門。常常家裡只要有人說有事不在，我就會說，我不回家吃飯了。我始終跟我的父母說，我是要聚在一起吃飯，不是為了吃飯回家！如果人都有事，那我隨便吃吃就好，有什麼好煮的大汗淋漓的？不過就是一頓飯。我缺的從來就不是省一頓飯的錢。我是在擠出那段飯的時間。

或許大家都已經忘記家人是什麼。

或許大家已經忘記家人間的相處時光。

或許大家已經因為低薪只能持續工作來增加收入。

或許人生不需有休假只需要錢。

或許有錢才可以好好的找醫生。

或許你不想跟兒女吃飯。

或許你不想跟爸媽吃飯。

或許你怕政客們多給休假提高薪資，會讓他們的政治獻金變的很少。

但....可以為了下一代有更好的生活品質。別再讓政客們掐著你的信仰，把勞動環境弄得如此不堪嗎？

每天只能跟媽媽說要加班，不能回家吃飯。圖／梁姓網友提供
每天只能跟媽媽說要加班，不能回家吃飯。圖／梁姓網友提供
分享

加班薪水
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

疼惜小豬撲滿支持者六周年修勞基法 蔡英文遭酸爆

2018-01-10 15:15

【重磅快評】勞基法這樣修 綠營以老闆自居嗎？

2018-01-10 13:59

這一夜勞工輸掉什麼？ 勞基修法利弊總盤點

2018-01-10 13:36

圖輯／睡夢中修正通過的勞基法 看「斷電」的立委們

2018-01-10 11:16

「多數民意支持修勞基法」林濁水：政府解決了一個危機

2018-01-10 10:26

綠委林俊憲看片被網友抓包 他臉書嗆聲「一定會吉」

2018-01-09 17:34

立委修勞基法全累到趴 他諷：「睡夢羅漢拳」再現

2018-01-10 15:59

直播／勞基法修法三讀！7休1成歷史 未來可連續上班12天

2018-01-10 08:46

抱怨勞基法彈性不足 徐永明：是誰讓大老闆這麼囂張

2018-01-10 14:08

修勞基法扯鎮瀾宮遶境沒7休1 梁文傑挨酸「幼稚」

2018-01-10 10:28

民進黨硬過勞基法 施正鋒：海水退了才知道誰沒穿褲子

2018-01-10 10:08

勞基法修正案三讀 勞工自保靠這四招

2018-01-10 12:43

勞基法闖關三讀 吳敦義：沒解決問題還破壞勞資和諧

2018-01-10 11:48

不滿綠強過勞基法 時力宣布啟動最低工資法公投

2018-01-10 10:05

勞基法三讀 蔣萬安痛批民進黨 「過勞死的劊子手」

2018-01-10 10:03

勞基法三讀7休1沒了 行政院：維護勞工權益決心不變

2018-01-10 09:15

勞基法三讀通過 侯漢廷：立委瀆職對不起全台灣人

2018-01-10 09:14

「舉雙手也贏不了民進黨」 顏寬恒：滿嘴謊言的蔡政府

2018-01-10 08:07

睡夢修勞基法？ 許毓仁大吼「睡覺的全部給我起來」

2018-01-10 08:07

勞基法關鍵條文二讀 「七休一」鬆綁！勞工可連上12天班

2018-01-10 04:51

多圖／江啟臣痛斥勞基法「在睡覺中修法」 全場立委瞬間醒了

2018-01-10 01:03

7休1改為14休4、加班上限54小時 拍板！

2018-01-09 23:43

勞基法修法造成社會不安 蔡英文表達歉意

2018-01-10 16:50

評／「自願為奴」後還要「甘願為奴」嗎？

2018-01-10 16:38

立院加碼加班費換補休 勞動部長林美珠：補休年度結清

2018-01-10 16:38

民進黨立委「睡夢」強推勞基法三讀 李正皓：好敬業

2018-01-10 16:38

勞基法新制3月上路 勞動部：同步啟動勞檢

2018-01-10 16:25

勞基法三讀／加班換補休入法 學者看法不一

2018-01-10 16:10

勞基法修法過三讀 洪孟楷諷執政黨與資方魚水交歡

2018-01-10 15:48

林美珠：勞基法修法後 不會有例外變原則

2018-01-10 15:45

否認請辭傳聞 勞動部長林美珠：繼續為勞工打拼

2018-01-10 15:31

立院加碼加班費可換補休入法 學者：瘋掉了

2018-01-10 15:07

勞團無法接受 「資方要5毛 民進黨給100元」

2018-01-10 14:48

勞基法翻修／企業肯定 「不滿意、可接受」

2018-01-10 14:48

勞基法翻修／把關！零宣導期 勞檢同步開罰

2018-01-10 14:48

立院18小時不斷電 勞基法修正案三讀通過

2018-01-10 14:44

勞基法翻修／連上12天合法 勞工輸很大

2018-01-10 14:43

勞基法爭議中通過 工商團體：做一休一實施很久了

2018-01-10 14:30

睡覺立法！ 勞基法三讀闖關成功

2018-01-10 14:23
看更多

熱門文章

直播／勞基法修法三讀！7休1成歷史 未來可連續上班12天

2018-01-10 08:46

週刊爆王思涵離婚內幕 遭家暴夫索15億外加豪宅

2018-01-10 10:00

綠委林俊憲看片被網友抓包 他臉書嗆聲「一定會吉」

2018-01-09 17:34

多圖／江啟臣痛斥勞基法「在睡覺中修法」 全場立委瞬間醒了

2018-01-10 01:03

窘！林俊憲看片辯藍委廢話 網友：發言是林淑芬

2018-01-09 21:21

加班換補休1比1計算 蔣萬安怒：勞工會恨死你們

2018-01-10 00:21

疼惜小豬撲滿支持者六周年修勞基法 蔡英文遭酸爆

2018-01-10 15:15

國安局長搭馬英九座車赴府與會遭糾正 國安局：不實報導

2018-01-10 11:48

「多數民意支持修勞基法」林濁水：政府解決了一個危機

2018-01-10 10:26

勞基法二讀 加班費改成核實計算 做一給四成歷史

2018-01-09 18:05

勞基法二讀 每月加班上限增為54小時

2018-01-09 20:55

綠委江永昌勞基法棄權投票 原因竟然是......

2018-01-10 01:11

勞基法關鍵條文二讀 「七休一」鬆綁！勞工可連上12天班

2018-01-10 04:51

輪班間隔有條件縮為8小時二讀通過 5綠委表決棄權

2018-01-10 02:50

讓人想哭的LINE截圖 他連6天加班無法回家吃飯

2018-01-10 14:31

臥軌抗爭讓人反感 教授質疑：他們是綠營臥底？

2018-01-09 18:18

綠委臉書評論林心如事件 底下留言卻大歪樓

2018-01-09 19:31

睡夢修勞基法？ 許毓仁大吼「睡覺的全部給我起來」

2018-01-10 08:07

民進黨硬過勞基法 施正鋒：海水退了才知道誰沒穿褲子

2018-01-10 10:08

「舉雙手也贏不了民進黨」 顏寬恒：滿嘴謊言的蔡政府

2018-01-10 08:07

雷倩：我們沒有任務 中山獎學金改變了我的人生

2018-01-09 23:53

自律？勞資協商 老闆嗆員工「恁爸就是流氓」

2018-01-09 17:49

圖輯／睡夢中修正通過的勞基法 看「斷電」的立委們

2018-01-10 11:16

勞基法三讀7休1沒了 行政院：維護勞工權益決心不變

2018-01-10 09:15

7休1改為14休4、加班上限54小時 拍板！

2018-01-09 23:43

航空警察局長黃榮清退休前辭世

2018-01-09 21:28

勞基法三讀通過 侯漢廷：立委瀆職對不起全台灣人

2018-01-10 09:14

立院加碼加班費可換補休入法 學者：瘋掉了

2018-01-10 15:07

林靜儀臉書發文警察辛苦了 網友酸「幹話一姐」

2018-01-10 09:53

藍營小編嗆林俊憲上班看片 意外扯出網紅「呱吉」

2018-01-10 00:51

馬英九：李大維也是中山學人 如果也是抓耙子怎麼辦？

2018-01-10 15:33

周玉蔻案勝訴 馬英九感欣慰

2018-01-09 17:34

李來希嗆 蔡政府錯誤政策造成亂象 恐神仙都沒辦法救

2018-01-09 21:35

馬英九告過的名嘴、民代…他們下場如何？

2018-01-10 10:00

記得他嗎？ 阿福小菩薩 開啟醫助越南20年

2018-01-10 00:19

這一夜勞工輸掉什麼？ 勞基修法利弊總盤點

2018-01-10 13:36

勞基法三讀 賴清德：勞資魚水相幫促雙方合作

2018-01-10 11:11

勞基法三讀 勞方：資方要5毛民進黨給100

2018-01-10 11:23

女警凱道執勤遭襲胸暫不追究？ 王欣儀：壓力下不得不為

2018-01-10 11:04

合歡山急凍奇兵！ 國軍武嶺覆練雪中作戰救援

2018-01-10 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top