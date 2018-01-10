勞基法翻修／把關！零宣導期 勞檢同步開罰

2018-01-10 14:48 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



立法院臨時會上午三讀修正通過勞基法部分條文，憤怒的勞團灑冥紙繞行立法院要為民進黨送終，警方為防意外以優勢警力圍堵。 記者曾吉松、王騰毅／攝影 分享 facebook

勞基法一例一休再修法今天三讀，勞動部表示此次修法鬆綁較多，因此不再有宣導期，3月1日生效後一定會落實執行，勞檢同步執行開罰，沒有緩衝期或過度期。不過，若小型企業仍有需要協助輔導，勞動部會派人提供協助。

勞動部表示，以七休一為例，將以「例假審查機制」之「雙重作為」進行把關。第一階段勞動部已經先就前年允許的三種例外檢視、盤整，增加符合「時間特殊」、「地點特殊」、「性質特殊」及「狀況特殊」等四類特定條件之一者，也可適用。

「時間特殊」包括年節、紀念勞動節日或是公務機關舉辦活動的協助疏運、或因應公眾生活便利之所需、或是辦理重要賽事轉播；「地點特殊」包括海上、高山、隧道或偏遠地區，交通耗時。

「性質特殊」指勞工於國外、船艦、航空器、闈場或歲修執行職務、或因應天候、施工工序或作業期程、或因應天候、海象或船舶貨運作業、或為因應表演、拍攝期程或修復藝術品需求；「狀況特殊」指的是辦理非經常性的活動或會議。

第二階段則是未列入特殊情形者，若有必要突破七休一，則必須提出需求及具體理由，經中央目的事業主管機關同意及勞動部審議機制，評估確實有調整例假之必要後，再由勞動部公告。

至於輪班工作者休息間隔時間，以11小時為原則，但若因工作特性或特殊原因改為8小時者，必須經中央目的事業主管機關商請中央主管機關公告者，未來勞動部將與中央目的事業主管機關就「工作特性」或「特殊原因」例外規定共同把關。

為使各項資訊透明，勞雇都可以了解自己是否適用例外原則，勞動部將會在網站新增「加班彈性調整」、「例假例外調整」及「休息時間例外調整」三事項建置「線上備查系統」，供地方勞工行政機關加強掌握。