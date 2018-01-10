勞基法翻修／連上12天合法 勞工輸很大

2018-01-10 14:43 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



勞團繞行立法院撒冥紙抗議勞基法三讀通過。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

勞基法修正案連夜完成三讀，各個條文都對勞工關係重大，除了七休一鬆綁入法、加班工時採三個總量管制外、輪班工作者間隔休息時間，均增加企業彈性運用，勞工負擔可能加重。

此次修法，休息日加班費改採核實計算，甚最後關頭新增休息日加班可換補休也入法，固然可增加勞工休息日加班機會，但休息日加班費「以價制量」宣告破功，甚至換休比例也縮水。

七休一鬆綁無疑是此次修法最大的變革。因為這是蔡政府前年執政後，第一個大轉彎的政策。蔡政府5月就職，勞動部6月就宣布8月起廢止沿用30年的七休一函釋，禁止勞工連續上班超過七天。

儘管後來因各界嚴重反彈，政策另開三例外小門，但原則仍屬禁止。此次七休一鬆綁直接入法，雖有三道把關程序，如果把關不嚴，勞工回到以往連上12天的可能性仍然不小，對勞工極為不利。

輪班制勞工間隔不得低於11小時， 原本是上次通過的進步修法，卻來不及實施就打折，對台鐵員工、護理人員等長期採三班制工時勞工，最為失望。如果未來主管機關不做嚴格把關，等於放任相關產業勞工繼續血汗輪班。

加班上限調整是企業期盼十多年的願望，但企業原本期待一舉放寬單月60小時，惟此次三個月加班總時數不變，只是可以在三個月內挪移，算是微量放寬，企業單月雖可加班增加到54小時，淡旺季運用加班較有彈性。

休息日加班費核實計算，雖讓勞工可以得到休息日加班機會，但加班一小時只拿到一小時工資，對勞工可能是半天假期泡湯，更等同以價制量破功。

勞動部表示，原先函釋只規定可換休，未規定換休比例，也未明定補休要在一定期限休完，否則要補給加班費，且沒有罰則，此次入法內容對勞工保障較完整。