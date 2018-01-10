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睡夢修勞基法？ 許毓仁大吼「睡覺的全部給我起來」

2018-01-10 08:07聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

立法院臨時會徹夜處理「勞基法」修正草案，國民黨立委許毓仁登記發言時，大吼「後面在...
立法院臨時會徹夜處理「勞基法」修正草案，國民黨立委許毓仁登記發言時，大吼「後面在睡覺的全部給我起來。」。記者楊萬雲／攝影
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立法院臨時會徹夜處理「勞基法」修正草案，進行到二讀程序並討論輪班間隔時數，國民黨立委許毓仁登記發言時，大吼「後面在睡覺的全部給我起來。」，他痛斥立院以不斷電的方式立法，執政黨的委員都在睡覺，「我們該怎麼辦？」，並表示對現在議場裡面所有委員的心智狀況感到質疑。

【中央社／台北10日電】

立法院臨時會今天凌晨處理勞動基準法第34條文修正草案時，國民黨立委表示，不該在睡覺中立法；立法院長蘇嘉全近凌晨1時接手主持會議時表示，自己從早到晚都沒睡。

立法院臨時會院會審查勞基法修正草案，從9日下午一直到10日凌晨不斷電逐條討論勞基法第34條修正草案攸關輪班間隔時數，議場後方躺椅排排放，有立委趴在桌上睡覺、有立委在躺椅上休息；卻因藍委一聲「不要在睡覺中立法」讓朝野立委台上台下互相指責，讓後來接手主持議事的蘇嘉全也被波及。

中國國民黨立委江啟臣發言時表示，「不要睡覺中立法」，不管是立委或勞工都需要休息，他也請會議主席、立法院副院長蔡其昌清查一下，台下有多少立委在睡覺？台下的民進黨立委鍾佳濱則回說，「不要廢話，你超時了，講的都是廢話。」

國民黨立委許毓仁發言時也指著台下說，「後面在睡覺的全部給我起來」「搞什麼東西」，他質疑議場內大家的心智狀況，到底知不知道自己在講什麼？大家應該思考一下，在這邊通過的法案，是不是真的對這個國家好？

約凌晨1時，蘇嘉全與立法院副院長蔡其昌換班，接手主持議事。蘇嘉全說，剛剛他都在議場後面，「看大家吵架」，他也說，現在大家都不准睡覺，他會在上面看，而自己從早上到現在都沒有睡覺。

立法院臨時會徹夜處理「勞基法」修正草案，許多立委體力不支，趴著睡覺。記者楊萬雲／...
立法院臨時會徹夜處理「勞基法」修正草案，許多立委體力不支，趴著睡覺。記者楊萬雲／攝影
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立法院臨時會徹夜處理「勞基法」修正草案，國民黨立委江啟臣登記發言時表示，現在夜深...
立法院臨時會徹夜處理「勞基法」修正草案，國民黨立委江啟臣登記發言時表示，現在夜深了，他很反對立院「在睡覺中立法」。記者楊萬雲／攝影
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立法院臨時會徹夜處理「勞基法」修正草案，許多立委體力不支，趴著睡覺。記者楊萬雲／...
立法院臨時會徹夜處理「勞基法」修正草案，許多立委體力不支，趴著睡覺。記者楊萬雲／攝影
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立法院臨時會徹夜處理「勞基法」修正草案，許多立委體力不支，趴著睡覺。記者楊萬雲／...
立法院臨時會徹夜處理「勞基法」修正草案，許多立委體力不支，趴著睡覺。記者楊萬雲／攝影
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立法院臨時會徹夜處理「勞基法」修正草案，許多立委體力不支，趴著睡覺。記者楊萬雲／...
立法院臨時會徹夜處理「勞基法」修正草案，許多立委體力不支，趴著睡覺。記者楊萬雲／攝影
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許毓仁勞基法加班一例一休
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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