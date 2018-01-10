輪班間隔有條件縮為8小時二讀通過 5綠委表決棄權

2018-01-10 02:50 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



立法院臨時會徹夜處理「勞基法」修正草案，目前進行第34條二讀程序，討論輪班間隔時數。稍早表決通過民進黨團提出的再修正動議，規定輪班間隔原則為11小時，但經勞資協議可縮短為8小時，且必須經由中央目的事業主管機關請中央主管機關公告。不過民進黨立委林淑芬、江永昌、劉建國、鍾孔炤及葉宜津均棄權未投票。

林淑芬登記發言時為護理人員請命，指很多護理人員原本期待新法實施後可以保障她們的輪班間隔為11小時，但修法後卻允許有例外可以縮短為8小時，請大家深思。

身為婦產科醫師的民進黨立委林靜儀則表示，為維護醫護的勞動權益，請大家不要再指定婦產科醫師半夜接生，會造成醫師休息時間非常短。她也說，這次修法，外面不正常的資訊流竄，很多人說修法是將11小時的輪班間隔修掉，但11小時輪班間隔到現在都沒有實施，目前對輪班間隔其實沒有規定，修法後至少能夠立刻實施，且條文明定，若要縮短輪班間隔，必須經由中央目的事業主管機關請中央主管機關公告，衛福部已表態不會同意。