綠委江永昌勞基法棄權投票 原因竟然是......

2018-01-10 01:11 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



民進黨立委江永昌。圖/民進黨立委江永昌辦公室提供 分享 facebook 立法院臨時會逐條處理「勞基法修正草案」二讀程序，第32條稍早表決通過民進黨再修正動議條文。將每月加班上限從46小時提高到54小時，三個月不得超過138小時。

不過此條條文表決時，民進黨立委江永昌、管碧玲、林淑芬、鍾孔炤及無黨籍立委趙正宇皆棄權投票。

民進黨立委江永昌晚間時在臉書發文，說明自己為什麼無法完全同意行政院版本勞基法修正條文。他表示，他曾多次表達對行政院版五面向修法的疑慮，很遺憾到最後並未有太多變動，「不理解為何要走回頭路」。「台灣中小企業的困境，應該是透過產業升級及轉型來解決，並改善勞工低薪，而不是透過修改勞基法增加彈性」。

以下為江永昌臉書全文：