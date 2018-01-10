綠委江永昌勞基法棄權投票 原因竟然是......
立法院臨時會逐條處理「勞基法修正草案」二讀程序，第32條稍早表決通過民進黨再修正動議條文。將每月加班上限從46小時提高到54小時，三個月不得超過138小時。
不過此條條文表決時，民進黨立委江永昌、管碧玲、林淑芬、鍾孔炤及無黨籍立委趙正宇皆棄權投票。
民進黨立委江永昌晚間時在臉書發文，說明自己為什麼無法完全同意行政院版本勞基法修正條文。他表示，他曾多次表達對行政院版五面向修法的疑慮，很遺憾到最後並未有太多變動，「不理解為何要走回頭路」。「台灣中小企業的困境，應該是透過產業升級及轉型來解決，並改善勞工低薪，而不是透過修改勞基法增加彈性」。
以下為江永昌臉書全文：
這次修正案在10月底提出以來，
永昌無論是在黨團內部研修小組、立法行政會報、
質詢賴清德院長、勞動部長、次長，
也至公聽會發言，
表達對行政院版五面向修法的疑慮，
很遺憾到最後並未有太多變動。
我們應該珍惜前年12月勞基法修法過後的成果，不理解為何要走回頭路。
永昌認為，每七天之中，
勞工最少休息一天作為例假，
這是最基本的勞動人權，
落實周休二日，讓勞工一天陪家人，
一天進修充實自我，對自我人生負責。
至於輪班間隔原則11小時，
到底是哪些行業無法做到？
若現下無法轉型的行業，
是否也應明定何時開始實施？
目前各行業別的單月加班工時都用不到46小時，
若要提高到54小時，
應該先證明前幾個月有給付足額加班費，
三個月共用138小時，
也應訂明是連續三個月，
以免有連續四個月加班54小時的過勞。
永昌認為，台灣中小企業的困境，
應該是透過產業升級及轉型來解決，
並改善勞工低薪，而不是透過修改勞基法增加彈性。
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