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徹夜表決戰！關鍵「七休一」確定鬆綁 勞工可連上12天班

影╱抗議勞基法表決 藍委怒拋文書差點砸中主席

2018-01-09 21:46聯合報 記者鄭媁╱即時報導

立法院臨時會晚間繼續不斷電處理「勞基法」修正草案表決，國民黨團不滿民進黨團提出優先表決的再修正動議條文，與原行政院版條文完全相同，是取巧議事規則、行使「詐術」修法。國民黨立委廖國棟一度將議事文書擲向立法院副院長蔡其昌，藍綠立委衝突一觸即發。

立法院臨時會晚間繼續不斷電處理「勞基法」修正草案表決，國民黨團不滿民進黨團行使「...
立法院臨時會晚間繼續不斷電處理「勞基法」修正草案表決，國民黨團不滿民進黨團行使「詐術」修法 立委廖國棟一度將議事文書擲向立法院副院長蔡其昌。記者鄭媁／攝影
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