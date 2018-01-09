影╱抗議勞基法表決 藍委怒拋文書差點砸中主席

2018-01-09 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法院臨時會晚間繼續不斷電處理「勞基法」修正草案表決，國民黨團不滿民進黨團提出優先表決的再修正動議條文，與原行政院版條文完全相同，是取巧議事規則、行使「詐術」修法。國民黨立委廖國棟一度將議事文書擲向立法院副院長蔡其昌，藍綠立委衝突一觸即發。