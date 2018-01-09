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勞團轉到凱道抗議 怒吼盼阻擋過勞法案！

2018-01-09 14:41聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

「拒絕過勞，撤回惡法！」勞工團體今下午1時許從立法院旁青島東路步行至總統府前凱達格蘭大道抗議表達訴求，勞團們分別表達過勞訴求。

勞團說，時代力量在府前抗議動作很大，但在議場裡端出來的牛肉很小，「他們要選票」，勞團要睜大眼睛看清楚。

新竹產總表示，昨天夥伴在北車臥軌，我們心很沉痛，雖一時影響旅客，但一時不變，可擋下過勞法案，「這是值得的！」。

勞團凱道抗議，大喊「停下過勞列車，蔡英文立刻撤案！」。記者蕭雅娟/攝影
勞團凱道抗議，大喊「停下過勞列車，蔡英文立刻撤案！」。記者蕭雅娟/攝影
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勞團過勞時代力量
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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