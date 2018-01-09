勞基法再修法 綠委林淑芬臉書貼圖諷刺

2018-01-09 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



立法院召開臨時會今天繼續處理「勞基法修正草案」，國民黨立法院黨團希望再協商，不過民進黨立法院黨團認為協商無法有共識，要求進入二讀廣泛討論，5名時代力量黨團立委則未出席院會。下午，國民黨團立委輪番上台對綠營開砲勞基法修惡，「立法院變成監獄中監獄」，民進黨立委林淑芬也質疑此次修法真的是給予勞工彈性還是彈性的誤用？她也在臉書上用一張哈哈大笑的貼圖諷刺。

國民黨團總召林德福表示，現在缺乏修法共識下，卻要在三天內強行通過，這麼重大政策法案，簡直耗費社會成本，立法院周圍也被三層拒馬包圍，又發動大批警力，「曾幾何時立法院變成監獄中監獄」。

國民黨團立委徐榛蔚則說，如果今天若修法周延，不會有蛇籠拒馬，更不會有勞團頂著寒風在外頭抗議甚至臥軌，既然在野黨監督力量不夠強，請有為的民進黨政府跟百工千業協商，不要老是用漂亮的謊言欺瞞，台師大教授也說不願與民進黨繼續為伍，但她剪去黨證，因為所謂台灣民主已經倒退再倒退。

民進黨團立委林淑芬批評，勞基法一直強調給勞資雙方彈性，但真的是彈性還是彈性誤用？我國在低薪、低稅收、勞資會議僅7%涵蓋率的情況下，真的提供足夠安全嗎？，工資結構問題要從產業轉型政策著手，但此次修法無論從加班工時核實計算到放寬七休一，這些都是從資方需求出發，提高短期高強度工作，未替勞工打算。