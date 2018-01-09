連上9天班、月休僅3天 護理師驚見「往生班表」

2018-01-09 14:10 聯合新聞網 綜合報導



有網友貼出某間醫院的護理人員值班表，血汗程度驚人。 圖擷自 靠北護理師 分享 facebook

勞基法修法引發「修惡」爭議，勞團甚至不惜臥軌以求政府重視。長期處於高壓工作環境的醫護人員，尤其需要勞基法的保障，然而近日有網友公開某間醫院的護理師排班表，讓人不可置信，不僅需連上9天班，1個月還只休3天，網友不禁直呼這根本是「往生班表」。

臉書粉專「靠北護理師」日前貼出某間醫院的1月排班表，上頭列入的15個人中有11人只月休3、4天，休息日之外必須連上7～9天班，甚至還有上完9天大夜班後休1天，再接著上9天日班，等於實質上是連上18天。

這樣的班表讓許多人看了傻眼，「這種班上完大概也進棺材了吧！」、「這如果是我們醫院肯定大罷工」、「貴院是月薪20萬嗎？」、「這是賴清德排的吧？！要人做功德的班」、「在醫院高壓上班，上了6天班真的會想咬舌自盡，還排9天」，還有網友勸告值這種班的護理師快點換工作，不然「你的五臟六腑就會跟你提離職」。

另有網友擔心醫療品質，希望公布是哪家醫院，「沒看過這麼扯的版本，想必病人的感染率跟死亡率也隨人員上班時數一起上升了。」

也有不少人認為根本問題在制度，「排班人會說照勞基法排的班，沒錯啊！勞基法修法害死一堆勞工，爽死資方」、「政府機關把輪班當成理所當然，再加上一句彈性工時就把大家的嘴都堵住了」。