每月工作240小時 這14.6萬人超級血汗

2018-01-09 14:06 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 程平 ／台北報導



依照行政院主計處在去年五月的統計，全國有14萬6千人每週平均經常工時超過60小時，相當於每個月要工作240小時，比勞基法中容許每月最多上班206小時超出甚多，極為血汗。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院今天起將處理勞基法修法的二三讀程序，朝野各提版本，都主張修法目的是要改善勞工過勞問題。依照行政院主計處在去年五月的統計，全國有14萬6千人每週平均經常工時超過60小時，相當於每個月要工作240小時，比勞基法中容許每月最多上班206小時超出甚多，極為血汗。

依照現行勞動法規，勞工正常工作時間每日不得超過8小時，每週不得超過40小時。雇主使勞工延長工時，應經工會或勞資會議同意，每日正常工時與延長工時，合計不得超過12小時，且1個月延長工時總時數不得超過46小時。也就是說，正常情況下每個月最多上班206小時。

不過依照主計處在去年五月的統計，全國有14萬6千人每週平均經常工時超過60小時，相當於每個月要工作240小時，此外，也有85萬人每週平均工時在50至59小時，相當於每個月要工作200小時以上，已經達到勞基法規範的底線。

國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀也指出。根據105年的勞檢年報，勞動條件檢查廠次有6萬7194件，但複查比率只12.08%，單年度覆蓋率不到全國事業體5%。

其中違反法令廠次高達1萬2649廠，光違反勞基法就有1萬8183件。進一步分析，違反勞基法加班費規定有3937件；違勞基法加班工時上限的有3299件；違反工時規定的有2835件；違反例假日工作規定的也有1889件。