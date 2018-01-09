臥軌被驅離 勞團下午衝總統府

勞團抗議勞基法修正草案，衝入台北車站臥軌表達訴求，疾呼口號「拒絕惡法，退回草案」，警方強制拉離15名臥軌群眾，帶回保安警察大隊製作筆錄。 記者林孟潔／攝影 分享 facebook

抗議勞基法修惡，勞團今天持續在立法院周邊抗議。今天上午立法院朝野立委針對勞基法進行朝野協商，但協商無結論，草案回到院會處理，引發場外抗議勞團不滿，手拿旗幟要往立法院衝，和警方爆發衝突，過程中有抗議成員受傷，抗議成員大喊警方後退，「不要當民進黨的打手」。

勞動團體昨天一早集結立法院外抗議，昨晚更有成員到台北車站臥軌，大動作抗爭，約20名勞團成員昨夜在低溫及雨中夜宿立院旁青島東路，持續抗爭，電資工會秘書長林名哲表示，昨天有一部份的人僅睡在棚子內的巧拼上，另外一部分人在棚子裡再搭帳篷睡覺，昨天夜宿的人雖然不多，但上午8點半勞團會再度集結，屆時會有上百人繼續在立法院周邊抗議。

今天下午勞團將轉進總統府前，譴責蔡英文總統「未執政貓哭耗子，上台後鎮壓勞工」，要求立即撤回勞基法改惡案，否則將發動全台各地更大規模的抗爭，如影隨形、血戰到底。

勞團昨晚在台北車站臥軌抗議政府主導勞基法修法，鐵路警察將15人分別依違反集會遊行法、刑法公共危險罪、強制等罪移送台北地檢署偵辦。交通部表示，刑事判決以後，行政機關仍得依違反鐵路法裁處且適用新法，最高可罰五萬元。

但委任律師丁穩勝說，陳抗者未造成具體公共危險，因當時車輛已停駛或離開，只是單純表達意見。